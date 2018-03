Ficarra e Picone registrano la colonna sonora del nuovo film a L’Aquila

L’AQUILA. Una nuova avventura per l’Orchestra Città Aperta, che registrerà la colonna sonora, scritta dal compositore Carlo Crivelli, per il nuovo film di Ficarra e Picone “Andiamo a quel paese”.

L’Orchestra ha sede a Fossa, un piccolo paesino in provincia dell’Aquila colpito duramente dal terremoto, la Sala di Registrazione, presso il Teatro la Fragolina, è l’unico punto di aggregazione e che svolge attività all’interno di un paese fantasma.

L’Aquila ed i suoi comuni limitrofi hanno una ferita ancora aperta, i cittadini hanno perso luoghi ed abitudini, hanno perso la loro storia. L’Orchestra Città Aperta ed il compositore Carlo Crivelli non hanno mai smesso di ridare spirito agli abitanti di Fossa, portando avanti il progetto di istituire un centro per colonne sonore, che ormai per gran parte, vengono prodotte a Sofia, Budapest, Praga, per via dei costi e per la mancanza di logistica.

Una piccola e tenace ambizione quella di registrare musiche di grandi film internazionali in una piccola sede periferica, hanno scelto di rimanere in Italia, privilegiando un piccolo centro della nostra comunità, dimostrando che si può fare cultura e grande musica con esecutori e musicisti di livello, competenza, professionalità ed esperienza.

Tra film registrati a Fossa, ricordiamo Vincere di Marco Bellocchio (per la cui musica Crivelli è stato candidato al David di Donatello, ha vinto il premio France Musique e l’RdC Awards 2013),La Passione di Carlo Mazzacurati, Matrimoni ed altri disastri di Nina di Majo, il 7 & l’8 di Ficarra e Picone, fino ad arrivare al progetto Chaplin, che vede l’Orchestra Città Aperta, protagonista del restauro della colonna sonora di Tempi Moderni e de La donna di Parigi di Charlie Chaplin, un operazione di’importanza mondiale che ha ridato vita alla musica composta dal genio creatore di Charlot.

Il 28, 29 e 30 Settembre si avvierà la registrazione della colonna sonora di ‘Andiamo a quel paese’ di Ficarra e Picone, che già precedentemente avevano collaborato con l’Orchestra e Crivelli per il 7 & l’8.

Il film è prodotto da Medusa, sarà ospite del festival del cinema di Roma e l’uscita nelle sale è prevista il 6 Novembre. «E’ un film che mi sta divertendo tantissimo fare - commenta Carlo Crivelli- e che coniuga in maniera personalissima, la commedia all'italiana (quella di una volta che tanto abbiamo amato e che ci manca) con una comicità (e quindi una drammaturgia) di tipo chapliniano».

L’Aquila dunque, non è solo il più grande cantiere d’Europa, ma un centro propulsivo da cui ripartire e l’Orchestra Città Aperta è un polo d’attrazione, un centro d’eccellenza in cui passano grandi nomi del cinema.