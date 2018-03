Bimbi aquilani in Brasile per i Mondiali. Il docu-film stasera su Rai 1

TELEVISIONE. Andrà in onda stasera alle 23.15, su Rai Uno e sul canale 501 del digitale terrestre, “Italia – Brasile: l’azione è partita”. Il docu-film, realizzato nell’ambito dell’iniziativa congiunta di Rai e ActionAid per la Fifa World Cup 2014, racconta l’avventura di sei bambini italiani volati in Brasile durante i Mondiali di calcio, per giocare insieme ad altri sei coetanei, la partita più bella del mondo: Italia – Brasile.

Fra i protagonisti di questa indimenticabile avventura, ci sono Davide e Milena, due bambini aquilani che frequentano l’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari”. L’istituto collabora con ActionAid attraverso il progetto “Costruiamo insieme l’Italia del futuro”, che ha come obiettivo quello di promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione su temi fondamentali come il diritto al cibo e la multiculturalità, per prevenire l’abbandono scolastico e migliorare gli spazi urbani del territorio.

Guidati da Enrico Bertolino e dal coach Aldo Montinaro, i bambini hanno imparato a conoscere la cultura e la vita brasiliana, dal cibo alla capoeira, dai grattacieli di Recife alla favela di Passarinho. Il tutto, allenandosi e giocando quotidianamente con i bambini brasiliani, su campi di sabbia, terra e prato, a seconda di ciò che si incontrava durante il viaggio.

Con la partecipazione a questa iniziativa promossa da Rai e ActionAid, i bambini aquilani hanno mostrato l’impegno quotidiano del Rodari nella promozione di percorsi di cittadinanza attiva e responsabile e quello di ActionAid nel lavorare in contesti socialmente difficili, per garantire a tutti un futuro più giusto.

Chi avrà vinto la partita più bella del mondo? Quali sfide avranno affrontato i piccoli protagonisti di questa avventura?