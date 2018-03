Stefano Moretti a "Un posto al Sole" interpreterà il DJ Scheggia

L’AQUILA. Stefano Moretti, giovane e talentuoso attore teatrale aquilano, entra nel cast di "Un posto al Sole" la soap tutta italiana girata nel centro di produzione Rai di Napoli che solo qualche giorno fa ha superato il traguardo delle 4000 puntate.

Moretti nasce artisticamente nella fucina teatrale de "Il piccolo resto" scuola di teatro diretta da Daniele Fracassi ed Eva Martelli, per poi proseguire la sua formazione a Roma nel Centro Internazionale di Cinema e Teatro diretto da Francesca De Sapio.

Nella soap televisiva Stefano interpreterà DJ Scheggia, un indisciplinato e fin troppo spavaldo conduttore radiofonico che entrerà subito in conflitto con il giornalista Michele Saviani, il quale non apprezzerà per niente il modo di comportarsi del ragazzo. Dalla sua, però, Scheggia ha un ampio seguito popolare: riuscirà Michele a "domare" la new entry?

La sua prima apparizione solo in voce è prevista per venerdì 23 maggio; per vederlo in video dovremo aspettare, invece, lunedì 26 maggio.

A 28 anni l'attore ha già avuto esperienze in ambito cinematografico e teatrale e pubblicitario.