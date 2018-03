Miss Italia: finali a Jesolo da 3 a 13 ottobre,in gara 63 bellezze

ROMA. Sara' Jesolo ad ospitare le prefinali e le finali di Miss Italia 2013.

Le prefinali si svolgeranno dal 29 settembre al 2 ottobre con 190 ragazze in gara, mentre le finali saranno dal 3 al 13 ottobre con 63 candidate in gara per il titolo di piu' bella d'Italia. E' stato siglato l'accordo tra il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, el a Miren, la societa' di Patrizia Mirigliani. L'accordo avra' durata quadriennale.

Jesolo ha gia' ospitato Miss Italia nel Mondo dal 2007 al 2010 e le prefinali del concorso nazionale nel 2006, trasmesse per la prima volta in diretta televisiva, ma ora ha ottenuto la gara piu' attesa, quella che ha 74 anni di storia e che porta al titolo nazionale. La regione veneta ha proclamato in passato Miss Italia per due volte: a Cortina d'Ampezzo nel 1953 vinse Marcella Mariani, mentre a Gallio (Asiago) nel 1980 il titolo venne conquistato da Cinzia Lenzi. Dunque nell'anno in cui il concorso di Miss Italia ha riempito le piazze italiane con le selezioni come non capitava da tempo (si calcola che vi abbia assistito oltre un milione di persone in 500 spettacoli), si realizza un progetto che gia' tre anni fa faceva dire al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che Jesolo e il Veneto avevano ricevuto dalla presenza delle miss un grande ritorno economico e di immagine, ricambiate da una cornice di festa, partecipata ed esaltante, mai vista prima.



«E' una grande soddisfazione poter annunciare che Jesolo sara' la sede della finale del concorso piu' prestigioso legato alla bellezza - commenta il sindaco Valerio Zoggia - Associare la nostra rinomata localita' a Miss Italia significa aprire una nuova era del concorso piu' conosciuto al mondo, che in Jesolo trovera' un partner importante per promuovere e rilanciare il ruolo della donna italiana nella nostra societa'».

«Miss Italia e Jesolo come due innamorati che si cercano: finalmente abbiamo concluso un lungo, reciproco corteggiamento - ha detto Patrizia Mirigliani - e con il sindaco abbiamo realizzato un progetto al quale pensavamo da anni, come gia' con il presidente Luca Zaia e con i precedenti amministratori della citta'. Ora contiamo di realizzare una grande edizione di Miss Italia e di varare una serie di iniziative che mettano in primo piano Jesolo come nuova casa delle nostre miss. L'intesa pluriennale lo consente. Sono grata per l'amicizia dimostrataci, ma soprattutto per l'apprezzamento e la stima nei confronti del Concorso e della sua storia: festeggeremo qui i 75 anni della manifestazione e sogno di riportare - quando sara' il momento - anche Miss Italia nel Mondo, che abbiamo soltanto momentaneamente interrotto. La 'Parata' degli anni scorsi delle ragazze tra la folla di Jesolo e le migliaia dei suoi turisti rimane un momento indimenticabile che ora rinnoviamo», ha concluso Mirigliani.