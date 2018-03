Franco Nero alla premiazione del "Di Venanzo"

TERAMO. Franco Nero sara' l'ospite speciale della Cerimonia di premiazione della 17esima edizione del Premio Internazionale per la Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzo.

Il popolarissimo Django, il capitano Bellodi de Il giorno della civetta, sara' a Teramo sabato 20 ottobre per impreziosire la serata di premiazione che avra' inizio alle ore 17:00. Franco Nero non ha bisogno di molte presentazioni: la sua popolarita' e' tale non solo in Italia ma in tutto il mondo. Ha attraversato da protagonista tutti i generi del cinema recitando in produzioni italiane e internazionali con i piu' grandi registi e al fianco dei principali attori, con autentici mostri sacri come Laurence Olivier e Orson Welles, solo per fare alcuni nomi. Una carriera lunghissima e piena di successi: oltre 130 film interpretati e una cinquantina di film per la tv. Intanto oggi presso la sede di Teramo Nostra, iniziera' la proiezione dei film in cui hanno lavorato gli Autori della Fotografia Cinematografica a cui la Giuria del Premio Di Venanzo ha deciso di assegnare quest'anno l'Esposimetro d'Oro. Si comincia alle 18:00 con The Artist "illuminato" da Guillaume Schiffman (Esposimetro d'Oro Fotografia Straniera), a seguire Baaria, in cui ha curato la fotografia Enrico Lucidi (Esposimetro d'Oro Fotografia Italiana) e infine sara' proiettato Fino all'ultimo respiro "fotografato" da Raoul Coutard (Esposimetro d'Oro alla Carriera). Domani altri tre film sempre a partire dalle 18:00 presso la sede di Teramo Nostra. Oltre a Baaria e The Artist, sara' proiettato Gomorra fotografato da Marco Onorato (Esposimetro d'Oro alla Memoria). Altri tre film saranno proiettati nella serata di Mercoledi' 17 ottobre prossimo. L'ingresso alle proiezioni e' gratuito.