Veline, un’altra abruzzese in semifinale

SALSOMAGGIORE TERME. La bella Denise Di Matteo 25 anni di Avezzano ha passato il turno ed è una delle semifinaliste del programma ‘Veline’ su Canale5 condotto da Ezio Greggio.

Denise e è laureanda in Architettura (sta ultimando la tesi) ma aspira a ballare sul bancone di Striscia la Notizia dal prossimo settembre. Nel periodo universitario ha fatto la promoter e fotomodella per diverse agenzie. Tra le sue passioni la capoeira, una particolare danza brasiliana, con la quale ha convinto anche i giurati che l’hanno scelta tra altre 5 rivali.

Di Matteo ha già partecipato al Concorso Miss Italia 2005 (quando vince Edelfa Chiara Masciotta) per l'Abruzzo e si è classificata 6° nazionale assoluta conquistando la fascia di Miss Cotonella nazionale. All’epoca aveva appena 18 anni e venne convinta a partecipare dal fotografo Antonio Oddi che ha intuito

immediatamente le qualità e la bellezza della giovane marsicana.

Denise è la seconda velina ‘mora’ abruzzese che arriva in semifinale. Nelle scorse settimane, infatti, si è qualificata anche Veronica Valà, 21 anni di Sant’Omero