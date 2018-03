Televisione: Tvp Italy acquista frequenze Tele A+

SAN BENEDETTO DEL TRONTO. Tvp Italy, operatore televisivo di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) diventa operatore di rete.

Ha infatti acquisito come ramo d'azienda da Multiservice Interprise Spa le frequenze in uso per Tele A+, che consentiranno di irradiare un bouquet di 6 canali sugli interi territori di Marche e Abruzzo, con una copertura totale.

Il bouquet sarà composto dalla rete ammiraglia Tvp Italia, canale generalista, in onda sul canale 79 sia nelle Marche che in Abruzzo; avrà anche un canale +1, con la messa in onda ritardata di 60 minuti, visibile sui canali 640 nelle Marche e 694 in Abruzzo.

Sui canali 187 per le Marche e 213 per l'Abruzzo, nascerà Vera News, rete che fornirà informazione h24, attraverso numerose edizioni di telegiornali che racconteranno i fatti di ogni singola provincia delle due regioni. Sui canali 286 per le Marche e 613 per l'Abruzzo nascerà Vera Sport, rete che fornirà esclusivamente informazione sportiva. Sui canali 638 per le Marche e 692 per l'Abruzzo nascerà Crishop, rete completamente dedicata a televendite televisive e online 24 ore al giorno. Sui canali 639 per le Marche e 693 per l'Abruzzo nascerà E20 TV, rete completamente dedicata agli eventi: spettacoli, cultura, politica, convegnistica, in collaborazione con i principali Enti della Regione.