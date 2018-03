Veline, una ragazza abruzzese in semifinale

ALBA ADRIATICA. Potrebbe essere lei la velina mora della prossima edizione di Striscia la Notizia.

Veronica Vala', 21 anni di Sant'Omero è l'aspirante velina abruzzese che accederà alle eliminatorie che si terranno a settembre a Riva del Garda. La giovane aspirante soubrette ha partecipato ieri sera alle registrazioni di "Veline", il programma di Antonio Ricci, papà di Striscia, condotto dall'inossidabile Ezio Greggio.

La carovana della produzione firmata Mediaset ha fatto tappa ad Alba Adriatica dove resterà fino a questa sera, quando una giuria di soli giornalisti selezionerà altre sei candidate alle semifinali dopo le sei di ieri. Sul palcoscenico, ieri sera, in piazza del Popolo sono salite quattro abruzzesi (due teramane e due chietine) ma alla semifinale accedera' per ora solo Veronica Vala'. Le concorrenti potranno sperare nel ripescaggio. Sul palco di veline sono saliti oltre a Greggio, il Gabibbo e il maestro Pavarotto, nella vita Matteo Troiano.

Veronica, bellezza mediterranea e leggera somiglianza con Federica Nargi (velina mora in uscita) adesso deve solo incrociare le dita e sperare di andare avanti nella selezione.

La macchina organizzativa è al lavoro già da qualche settimana e impegna circa 200 persone di staff, tra tecnici e organizzatori. Molti di essi già sono in forze alla produzione di Striscia, altri sono stati chiamati per l'occasione. Di giorno le prove, tra canti, balli e 'stacchetti'; la sera sul palco, condotte dall'esperta regia di Greggio, che raccoglie improvvisando ogni lapsus delle ragazze e rilancia con ironia.