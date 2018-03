Nanni Moretti ospite d’onore del Febiofest di Praga

PRAGA. Il regista Nanni Moretti sarà l’ospite d’onore del Festival cinematografico internazionale di Praga Febiofest, giunto quest’anno alla diciannovesima edizione.

A darne notizia sono gli stessi organizzatori in una lettera ufficiale al direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, Paolo Sabbatini.

«Il Febiofest esprime la più profonda gratitudine al dottor Sabbatini per aver contribuito all’allestimento e all’organizzazione della retrospettiva dedicata ad uno dei più grandi registi italiani: Nanni Moretti», hanno dichiarato Stefan Uhrik e Hana Cielova, direttori artistici del festival. Parole di particolare apprezzamento sono state rivolte anche per il supporto istituzionale e finanziario offerto alla manifestazione dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga.

Nel corso del Febiofest, in programma a Praga dal 22 al 30 marzo, sarà consegnato a Nanni Moretti il premio Kristian, il più alto riconoscimento della critica cinematografica ceca. Tra gli eventi annunciati, la proiezione in anteprima assoluta per la Repubblica Ceca del film “Habemus Papam” e una rassegna di alcuni fra i più celebri capolavori del regista romano quali “Caro diario”, “La stanza del figlio” e “Bianca”.