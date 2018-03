Julian Assange in un episodio dei Simpson

LOS ANGELES. Julian Assange, fondatore di Wikileaks, interpreterà sé stesso nella 500esima puntata dei Simpson.

Lo ha rivelato il sito di Entertainment Weekly, secondo cui quest`estate il fondatore e redattore di Wikileaks avrebbe registrato la sua voce per l`iconica puntata che andrà in onda, negli Stati Uniti, il prossimo 19 febbraio. Il produttore esecutivo della fortunata serie televisiva animata Al Jean ha spiegato che il creatore Matt Groening aveva sentito dire che l'attivista a capo del controverso sito era interessato a una comparsata.

«Quindi - ha spiegato Jean - abbiamo chiesto al direttore del casting Bonnie Pietilhttp://www.primadanoi.it/!panel/articoli_edit.jsp?id=524424a, che in passato, oltre ad aver coinvolto l`ex primo ministro inglese Tony Blair, era stato capace di scovare l`altrettanto sfuggente scrittore Thomas Pynchon, di trovare Assange. E lo ha fatto». Stando al produttore esecutivo della serie animata, Assange ha registrato la propria voce in un luogo sconosciuto ai produttori dei Simpson, mentre era agli arresti domiciliari in Inghilterra, ricevendo istruzioni da Los Angeles. Jean ha spiegato che gli era stato fornito «solo un numero di telefono».

Nell`episodio, Homer e Marge scoprono che i cittadini di Springfield hanno organizzato un consiglio cittadino segreto per scacciarli dalla città. «I Simpson si danno pertanto alla macchia - ha spiegato Jean - e come nuovo vicino, al posto di Flanders, si ritrovano Assange che li invita in casa sua a guardare un film, un matrimonio afgano che viene bombardato». Assange comparirà domani davanti alla Corte Suprema britannica per l'udienza di appello contro la sua estradizione in Svezia, dove è stato accusato di aver commesso crimini sessuali.

Non è la prima volta che in un episodio dei Simpson fa irruzione un personaggio noto. Tra le altre ‘guest star’ Barry White, James Taylor, Luke Perry (Dylan di Beverly Hills), gli U2, I Red hot Chili Peppers, Richard Gere, Brooke Shields, Hugh Hefner, Liz Taylor, George Herrison, Larry King.