Grillo a Le Iene, «i partiti sono come Schettino»

TELEVISIONE. «I partiti sono morti come il comandante Schettino che guardava all'asciutto la nave»

Intervista esclusiva di Enrico Lucci al comico, attore e blogger Beppe Grillo e promotore di un vero e proprio movimento nazionale, il Movimento 5 Stelle. Con la Iena Grillo spazia su diversi temi, dalla società alla politica, dal suo movimento al recente Governo Monti.

Quando Lucci gli dice che con il suo Movimento 5 stelle lo accusano di far vincere sempre la destra, lui risponde: «E' l'alibi di chi perde. La sinistra è morta» dice il comico. «I partiti sono morti come il comandante Schettino che guardava all'asciutto la nave e dirigeva all'asciutto».

Sulla tragedia dell'Isola del Giglio, Grillo afferma: «è la metafora del nostro tempo. E' un sistema che è marcio. Sono anni... Ho telefonato io alla capitaneria di porto di Genova perché a Nervi passavano a 100 metri dalla costa... sono anni che passano per farsi gli spot col beneplacito delle capitanerie di tutta Italia. Schettino... passerà dei momenti terribili... è scivolato e ha paura del buio. Quindi ha dei grossi problemi psicologici».

Sul governo Monti Grillo ammette: «Penso che sia un'esorcista al contrario. Esorcizza le vittime invece che i carnefici». «Sei favorevole alle liberalizzazioni?» chiede la Iena. «Alle liberalizzazioni sono favorevole ma non puoi andare dai tassisti a dire ?Guarda, la tua licenza non vale più niente». Sulle agenzie di rating dice: «Le triple A... io li mando tre volte aff... dov'erano prima?. Lo spread toglie il sonno al mio fruttivendolo, che va in crisi, ha le arance marce ed è preoccupato».

Sul sistema elettivo dichiara: «Se noi avessimo il referendum propositivo senza quorum non ci servirebbe neanche il Parlamento. Vuoi un posteggio? Decidiamo. La metà più uno vince... Vuoi un inceneritore o un asilo nido? Si vota ». Riguardo al Movimento 5 Stelle Grillo: «Questo movimento nasce in rete, senza mezzi. I partiti si distinguono perché hanno dei finanziamenti».