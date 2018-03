Cinema: Demi Moore ricoverata per abuso di sostanze

WASHINGTON. Demi Moore e' stata ricoverata in un ospedale di Los Angeles per un «abuso di sostanze» non meglio specificate.

WASHINGTON. Demi Moore e' stata ricoverata in un ospedale di Los Angeles per un «abuso di sostanze» non meglio specificate.

Secondo quanto ha riferito il sito di gossip Tmz.com, la 49enne attrice americana e' stata prelevata lunedi' notte da un'ambulanza nella sua casa dopo una chiamata ai servizi di emergenza. L'agente di Demi Moore, Carrie Gordon, ha attribuito il ricovero a un «esaurimento» dell'attrice, che a novembre ha chiesto il divorzio dall'attore 33enne Ashton Kutcher dopo sei anni di matrimonio. La rottura era stata addebitata dai media ai tradimenti di Kutcher dopo che una donna di San Diego aveva raccontato di aver avuto un flirt con l'attore. «Per le tensioni che sta subendo nella sua vita, Demi ha deciso di farsi curare per migliorare la sua salute, vuole sentirsi meglio ed e' grata per il sostegno ricevuto da familiari e amici», ha spiegato la sua agente.

La protagonista di "Ghost" e "Soldato Jane" aveva chiesto recentemente di rispettare la sua privacy riguardo i "momenti difficili" che stava vivendo dopo la rottura con il secondo marito. Demi Moore era stata sposata per 13 anni con Bruce Willis.