Maurizio Crozza: «Italia paralizzata»

TELEVISIONE. Nella copertina di martedì sera il popolare comico genovese ha parlato della protesta dei tir ma anche del vecchio governo Berlusconi.

«E’ tutto bloccato Passera…come è arrivato a Ballarò? Con l’elicottero? Dubito con il taxi», ha iniziato Crozza prendendo di mira il ministro dello Sviluppo economico.

«Ci avete liberalizzato tutto», ha detto ancora a Passera, «meglio ci avete liberato da tutto: dalle farmacie, dai supermercati, non si trova più una ‘minchia’. Le banane le battono all’asta come da Christie’s‘». E a Crozza manca «la simpatia» del vecchio governo Berlusconi: «prima andavi a fare benzina, ti incazzavi per il costo, ma poi la sera tornavi a casa, sentivi due o tre barzellette e ti facevi due risate. Berlusconi aveva capito tutto, ti anestetizzava: è stato il più grande anestatista d’Italia. I camionisti si incazzavano ma Berlusconi gli regalava due calendari della Carfagna ed erano tutti contenti. Ora che gli date, un calendario con la Fornero che piange?».

Poi il bersaglio è stato Francesco Rutelli: «lei ha più 28 anni e non si è ancora laureato… e secondo il viceministro Martone lei è uno sfigato». Il riferimento è alle dichiarazioni del vice ministro al Lavoro Micheal Martone che ha da poche ore lanciato la provocazione con la frase ‘’se a 28 anni non sei laureato sei uno sfigato”. «Ha ragione», ha detto il comico. «A 28 anni in Italia uno deve essere disoccupato da almeno 3 di anni».

Chiusura con la chiesa: «Ieri Bagnasco ha detto che evadere è peccato. Ora lo dice? Due anni fa non era peccato? Beh, allora c’era la simpatia». Poi l’imitazione di papa Ratzinger: «con tutto quello che passava a palazzo Grazioli evadere era il meno».