Auditel mercoledì, Anita Garibaldi batte tutti

AUDITEL. "Anita Garibaldi" su Rai1 è stato il programma di prima serata più visto con 5 milioni 377 mila spettatori e uno share del 18.98.

Su Rai3 ottimo risultato per la puntata di "Ballarò" che è stata vista da 4 milioni 603 mila spettatori con uno share del 17.01. "Criminal minds" (Rai2) con il primo episodio ha realizzato 1 milione 782 mila spettatori e uno share del 5.77 e il secondo 2 milioni 63 mila e il 7.04.

In seconda serata "Porta a porta", con una puntata dedicata alla tragedia del Giglio, ha vinto la fascia oraria con 2 milioni 438 mila spettatori e uno share del 21.59. Nella stessa fascia oraria su Rai3 il programma di Enrico Bertolino "Glob spread" ha totalizzato 1 milione 518 mila spettatori e il 10.16 di share.

MEDIASET

Le Reti Mediaset si sono aggiudicate la seconda serata e le 24 ore sul pubblico attivo rispettivamente con il 38.67% di share (4.381.000 telespettatori totali) e il 40.09% di share (4.155.000 telespettatori totali).

Su Canale 5 il film ‘La Matassa’ del duo Ficarra e Picone 3.915.000 telespettatori totali. Su Canale 5, ascolti al top per "Striscia la Notizia" che è il programma più visto della giornata con 7.254.000 telespettatori totali e una share del 28.03% sul target commerciale. In seconda serata "Matrix" che ha registrato il 16.71% di share sul pubblico attivo e 1.537.000 telespettatori totali. Prosegue il successo di "The Money Drop", programma leader del preserale sul target commerciale con il 22.20% di share e 4.191.000 telespettatori totali. Su Italia 1il programma Wild - Oltrenatura ha registrato 2.088.000 telespettatori (9,18%).

Su Rete 4 Lie to me ha registrato nel primo episodio 1.285.000 telespettatori, (4,21%) e nel secondo, “Circo dei mostri“, 1.159.000 (4,21%). Su La 7 L’Ispettore Barnaby ha fatto registrare 748.000 telespettatori, (share 2,61%).