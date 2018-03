Sanremo, 14 big tra attese ed espulsioni

SANREMO. Artisti in gara con due canzoni ciascuno, giovani scelti direttamente dal web e ospiti di fama internazionale a sorpresa.

14 i big in gara al Festival di Sanremo dal 14 al 18 febbraio. Ogni artista, nella serata di giovedì, si esibirà con una star internazionale cantando un classico della musica italiana non necessariamente uscito dal Festival.

Nina Zilli porterà il brano ‘Per sempre’ e per la serata ‘Viva l’Italia nel mondo’ ‘Grande grande grande’ di Mina in coppia con Sky dei Morcheeba. Samuele Bersano sarà in gara con il brano ‘Un pallone’ e farà coppia con Goran Bregovic e il duetto ‘Romagna Mia’. Dolcenera canterà ‘Ci vediamo a casa’ e per la serata speciale si esibirà nella canzone ‘Vita spericolata’ con professor Green. C’è poi l’inedita coppia Pierdavide Carone (ex Amici di Maria de Filippi) con Lucio Dalla (grande amico del conduttore Gianni Morandi). I due canteranno Nanì e la serà speciale si unirà a loro Mads Langer per il brano ‘Anema e core’.

Sempre in gara Irene Fornaciari (figlia di Zucchero) con il brano ‘Il mio grande mistero’ per poi duettare con Brian May e Kerry Ellis in ‘Uno dei tanti’. Poi ancora Emma (ex Amici) con ‘Non è l’inferno’ (scritta dai Modà) e il duetto con Gary Go. Tra i big ci saranno ancora Matia Bazar, Noemi (X Factor), Francesco Renga, Arisa, Chiara Civello (rischia l’espulsione perché la sua "Al posto del mondo" è stata già cantata da Daniele Magro, ex concorrente di X-Factor 4), la coppia Gigi D’Alessio e Loredana Bertè ( e l’incognita della canzone ‘Respirare’ già on line), Eugenio Finardi (‘E tu lo chiami Dio’), e Marlene Kuntz (‘canzone per un figlio’)