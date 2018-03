Festival di Sanremo, scelti i 6 giovani in gara

SANREMO. Un percorso lungo un mese che si è concluso sabato con la scelta dei 6 giovani artisti che, insieme ai 2 vincitori di Areasanremo, parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo nella sezione Sanremo Social.

I finalisti sono stati annunciati da Gianni Morandi nel corso del programma “Sanremo social day – la scelta”. Oltre ai due vincitori di Areasanremo, i catanesi Bidiel con il brano "Sono un errore" e la band barese Io ho sempre voglia con "Incredibile", saliranno sul palco dell'Ariston: Alessandro Casillo con "E' vero", 15 anni, milanese; Giulia Anania con "La mail che non ti ho scritto", 27 anni, di Roma, Marco Guazzone con "Guasto", romano, 23 anni; Celeste Gaia con "Carlo", 21 anni , da Pavia; Erica Mou con "Nella vasca da bagno del tempo", 21 anni, pugliese; Dana Angi con "Incognita poesia", 18 anni, da Latina.

«E' stato un lungo lavoro», ha commentato Morandi, «speriamo di non aver commesso errori e che questi giovani possano diventare artisti importanti cantanti. Quest'anno Rai, Sanremo e Facebook insieme hanno scatenato un putiferio, oltre 800mila visite e più di 150mila fans in sole tre settimane. Nella scelta abbiamo quindi rispettato il volere del popolo della rete, Alessandro Casillo è stato il più votato su Facebook. Celeste Gaia ci ha colpito per la sua freschezza, ci siamo ritrovati a cantare il ritornello del suo brano Carlo, ci è proprio entrato in testa. Giulia Anania è passionale, ha un bel graffio nella voce, unisce rock, melodia e personalità e scrive poesie. C'è un'altra artista che il gruppo d'ascolto ha condiviso con il popolo della rete perché è stata molto votata, Erica Mou, è cantautrice, ha scritto musica e testo della sua canzone. Marco Guazzone invece è un cantautore, un giovane compositore amante della musica e del cinema che strizza l'occhio a sonorità internazionali. Dana Angi è arrivata a Sanremo Social da perfetta sconosciuta, senza etichetta o produttori, è un po' la scommessa del gruppo d'ascolto, ci ha colpito subito con il suo pezzo piano e voce, molto intenso».

Sanremo Social, tra le principali novità del Festival 2012, ha superato le aspettative raggiungendo grandi numeri ed ottimi riscontri.

L'avventura è partita il 13 dicembre 2011, giorno di apertura delle iscrizioni: da quella data oltre 1500 giovani hanno inviato il loro video e quelli caricati e visualizzati sulla piattaforma dedicata sono stati in totale 1174. La pagina di Sanremo Social ha raccolto più di 150mila “Mi piace” in meno di tre settimane e oltre 800mila visite.

Nel corso dello svolgimento del Festival, durante la seconda e terza serata i Giovani si affronteranno in sfide ad eliminazione diretta e gli abbinamenti saranno determinati dai voti del popolo della rete su Facebook, mentre nella quarta serata l'ordine di esecuzione sarà determinato tramite sorteggio. Ogni utente di Facebook, registratosi mediante un apposito form, potrà votare l’artista Giovane preferito a partire dal momento della pubblicazione delle pagine Facebook ufficiali dedicate agli 8 artisti in gara fino alle ore 14.00 di martedì 14 febbraio 2012; gli utenti di Facebook disporranno di un voto ogni 24 ore. Nella seconda serata la prima sessione sarà formata dagli artisti classificatisi al primo e all’ottavo posto, la seconda sessione dagli artisti classificatisi al secondo e al settimo posto; nella Terza Serata la prima sessione sarà formata dagli artisti classificatisi al terzo e al sesto posto, la seconda sessione dagli artisti classificatisi al quarto e al quinto posto.

Le 4 canzoni che arriveranno alla quarta serata, venerdì 17 febbraio, verranno giudicate con sistema di votazione misto - giuria tecnica della “Sanremo Festival Orchestra” e pubblico attraverso il sistema del televoto, - e con due “golden share”, una della giuria Radio e una del popolo della rete su Facebook – che, a maggioranza dei votanti, esprimeranno una preferenza unica e gli artisti scaleranno d’imperio una posizione per ogni golden share ricevuta. Ogni utente di Facebook, registratosi, potrà esercitare la golden share votando l’artista GIOVANE preferito, a partire dal momento della comunicazione ufficiale dei 4 finalisti, nel corso della Terza Serata di giovedì 16 febbraio 2012 fino alle ore 17:00 di venerdì 17 febbraio 2012. La canzone-artista più votata verrà proclamata vincitrice tra le canzoni degli artisti giovani di Sanremosocial.