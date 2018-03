Terremoto, annullati gli atti di gara per il Tribunale aquilano

Intanto al Dna.Italia di Torino è stata rappresentata una visione completa di tutto il lavoro svolto dalla struttura del Commissario per la Ricostruzione nei termini generali di tutela del patrimonio culturale, in cui rientrano a pieno titolo, non solo gli edifici monumentali, ma anche i centri storici. Marchetti ha illustrato il catalogo dei Beni Culturali colpiti dall’evento sismico del 6 aprile 2009 focalizzando l’attenzione su come, fin da subito, si è avviata la campagna di rilevamento del danno a chiese e palazzi sia pubblici che privati, culminata nella realizzazione di un database di informazioni utile alla programmazione e al coordinamento della successive attività di recupero. «I dati raccolti sono stati informatizzati e organizzati – ha spiegato il vice Commissario - in un sistema territoriale georeferenziato creato sulla scorta della Carta Tecnica Regionale che permette il recupero sistematico ed immediato delle informazioni. La messa in sicurezza dei beni storico-artistici è stata avviata dalla struttura con l’obiettivo della preservazione di tutto il patrimonio danneggiato». «Il terremoto in Abruzzo – ha detto ancora Marchetti - è stato il banco di prova del procedimento di progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, frutto dell’esperienza maturata nei recenti terremoti». Il vice Commissario ha portato, inoltre, al Lingotto di Torino una serie di pannelli con didascalie tecnico-scientifiche sul lavoro realizzato per mettere in sicurezza il patrimonio culturale del cratere sismico. E tornando sulla tutela dei centri storici minori Marchetti ha aggiunto: «è un aspetto di tutta centralità del dibattito italiano e costituisce una materia in piena evoluzione dal momento che, nonostante la sensibilità da parte degli addetti ai lavori risalga all'inizio del secolo scorso, solo negli ultimi anni questa ha trovato una risposta più concreta sul piano politico con la promozione di specifici studi e normative». RICOSTRUZIONE CASE ATER RIMANE AL PALO

Poi c'è Pio Rapagnà che da mesi si batte per la ricostruzione delle abitazione di edilizia residenziale. «La Conferenza dei Capigruppo del Consiglio regionale, ancora una volta negli ultimi due anni, non ha accolto la richiesta di inserire all'ordine del giorno la discussione e l'approvazione di una 'Legge regionale ad hoc' per la ricostruzione 'leggera e pesante' e sulla 'urgentissima' messa in sicurezza antisismica della edilizia residenziale pubblica, dentro e fuori il cratere», denuncia Rapagnà, coordinatore del 'Mia Casa d'Abruzzo'. L'associazione chiede al Consiglio regionale di «intervenire, con un atto legislativo di indirizzo e di controllo, a sostegno della ricostruzione, che tantissime famiglie ancora sfollate attendono con ansia e sempre maggiore preoccupazione». «Perchè - si chiede Rapagnà - il Consiglio regionale non interviene a sostegno della riparazione, ricostruzione e messa in sicurezza antisismica degli alloggi pubblici delle ATER, del Comune dell'Aquila e degli altri tantissimi Comuni dentro e fuori il cratere? In pochi mesi - osserva - si sarebbe potuto riconsegnare a molte famiglie assegnatarie di alloggi ATER, del Comune dell'Aquila e della Provincia, un'abitazione stabile e sicura: solo un deludente 15 % delle famiglie assegnatarie degli alloggi pubblici hanno potuto fare ritorno nelle loro abitazioni».