Terremoto, G8 il gup proscioglie Verdini e Fusi: non favorirono il Consorzio Federico II

«La soddisfazione e' ovvia. Quando si va di fronte ad un giudice si arriva poi alla soluzione di tutto perche' ha letto le carte ed ha tirato le conseguenze naturali. Non e' che ci ha regalato nulla o ha fatto un'interpretazione forzata di norme processuali. Il fatto non sussiste perche' il reato che veniva contestato era assolutamente assente dai presupposti normativi», ha detto l'avvocato Marco Rocchi del Foro di Firenze, legale di fiducia dell'onorevole del Pdl, Denis Verdini, subito dopo la lettura della sentenza di proscioglimento del proprio assistito e dell'imprenditore, anche lui fiorentino, Riccardo Fusi, nell'ambito dell'inchiesta della Procura distrettuale antimafia dell'Aquila, sugli appalti del g8 dell'Aquila e della ricostruzione post-sisma. «Ci hanno contestato un tentato abuso d'ufficio - ha proseguito - quando non c'e stato vantaggio per nessuno, non c'e stato alcun incremento patrimoniale da parte di nessuno e soprattutto non c'e' stata nessuna forma di pressione da parte dell'onorevole Verdini». Soddisfatta anche l'avvocato Sara Gennai, anche lei del Foro di Firenze, legale di fiducia, dell'imprenditore Riccardo Fusi. «Ritengo che la sentenza sia assolutamente corretta, finalmente ha fatto giustizia di questa vicenda dove questo ipotizzato tentato abuso d'ufficio non c'era assolutamente in alcun modo perche' il Consorzio Federico II ha avuto solo opere legittimamente acquisite, non c'e' stata alcuna indebita pressione da parte dell'onorevole di Verdini ne da parte di Fusi. Le semplici segnalazioni - ha concluso - non costituiscono in alcun modo una pressione ma un normale rapportarsi tra gli imprenditori i politici e gli enti istituzionali». 14/10/2011 17.15