Terremoto, Cialente si dimette da vice commissario ricostruzione

L'AQUILA. Lo aveva annunciato nei giorni scorsi e lo ha fatto sul serio: Cialente lascia la ricostruzione in mano al commissario Chiodi e al suo vice Cicchetti.

Il sindaco dell’Aquila, Massimo Cialente, ha rassegnato le dimissioni da vice commissario vicario alla ricostruzione, con delega all’assistenza alla popolazione. Le dimissioni sono contenute in una lettera inviata al presidente del Consiglio dei ministri, Silvio Berlusconi, e al commissario delegato alla Ricostruzione, Gianni Chiodi.

«Rimetto l’incarico – ha scritto Cialente nella nota in cui comunica di voler lasciare l’incarico e ne spiega le ragioni – ringraziando per la fiducia accordatami. Questa mia decisione, peraltro sofferta, che arriva dopo mesi di durissimo lavoro, condotto con lealtà e spirito di collaborazione con il Governo e il Commissario delegato, è dettata dal fatto che, in seguito alla nomina del nuovo vice commissario, vedo un preoccupante accentuarsi dello stato di confusione, peraltro ripetutamente da me segnalato, e difficoltà nella governance di gestione dell’emergenza e del processo di ricostruzione».

Perplessità già avanzate nei giorni scorsi e che oggi quindi non sorprendono più di tanto. «Ritengo – ha proseguito il sindaco dell’Aquila – che la nomina di un ulteriore vice commissario, senza porre un problema sulla persona, sia un appesantimento della struttura, di cui si è rivelata l’indeterminatezza dei ruoli, con le conseguenti difficoltà di gestione. Questa circostanza pone una serie di problemi funzionali che andranno inevitabilmente a rendere ancora più difficile il percorso che ci attende. Pertanto, al fine di favorire un’auspicabile, maggiore chiarezza su compiti e funzioni in una preoccupante commistione di ruoli politico-istituzionali e tecnici, ritengo che il mio gesto possa essere utile nell’interesse della città dell’Aquila, dei Comuni del cratere e della stessa struttura commissariale».

Cialente ha aggiunto di essere stato eletto dai cittadini e di «sentire il dovere» e la responsabilità «di onorare fino in fondo il mandato che mi è stato assegnato. E’ per il loro esclusivo interesse – ha osservato ancora Cialente – che devo lavorare, tanto più nel momento più drammatico della storia del capoluogo d’Abruzzo. E’ con loro che dovrà affrontare le battaglie e le sfide che ci attendono, guidando un processo difficile e affrontando un percorso che è ancora tutto in salita».

SOLIDARIETA' DELL'IDV

Il capogruppo dell’Idv alla Regione Abruzzo, Carlo Costantini, a nome anche dell’intero Gruppo regionale dell’Italia dei Valori, esprime «piena solidarietà» ed «apprezzamento» al sindaco Cialente per le dimissioni da vice Commissario alla ricostruzione. «Un atto di coraggio civico ed istituzionale».

22/09/10 13.01