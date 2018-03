? Lavori di consolidamento e restauro per le nicchie di S. Bernardino

L'AQUILA. Il costo dell’opera sarà a totale carico dell’Ance.

L’associazione dei Costruttori Edili della provincia dell’Aquila ha così deciso a seguito delle sollecitazioni di un gruppo di cittadini che spontaneamente si erano prestati, nelle domeniche dei mesi invernali, alla ripulitura della scalinata di S. Bernardino. Questi volontari si sono rivolti all’Ance tramite l’associazione Le Nicchie, sorta all’uopo per iniziativa della signora Gabriella Santoro che la presiede.

Il cantiere aperto sfida il tempo cronologico, oltre che meteorologico, per non mancare la data del 20 maggio, giorno dei festeggiamenti per S. Bernardino.

«Per la festa del santo l’Ance farà di tutto per consentire di fruire di questo luogo storico», azzarda Gianni Frattale, presidente Provinciale dei costruttori.

Tecnicamente i lavori riguardano un consistente consolidamento delle edicole. Alcune hanno subìto una netta frattura trasversale ed uno scivolamento in avanti della parte superiore di circa 20 centimetri. Si sta procedendo dunque a smontarle pietra su pietra. L’operazione di rimontaggio sarà preceduta dall’alleggerimento della scarpata retrostante, che preme sulle strutture lapidee.

Il dissesto delle nicchie metteva a rischio anche l’incolumità pubblica impedendo la piena fruizione della scalinata, da sempre luogo tradizionale di incontro per i ragazzi. Qui infatti, come noto, sono nate generazioni di amori aquilani.

La ditta realizzatrice è la F.lli Di Nardo snc di Ennio e Mauro Di Nardo, impresa di Paganica, iscritta all’Ance L’Aquila e selezionata dall’Associazione Costruttori con un’estrazione tra 13 ditte partecipanti alla gara, tutte in possesso dei requisiti richiesti.

Il progetto è stato elaborato dall’architetto Antonio Di Stefano, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per l’Abruzzo. A quest’ultimo ente è demandata la supervisione dei lavori.

