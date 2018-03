Ufficio speciale ricostruzione: dal 2013 trasferiti 500mln per la ricostruzione

FOSSA. Con la Determina USRC n° 427 del 28 06 2017 – e relativo mandato di pagamento n° 876 del 29 06 2017, pari a circa 4 milioni di euro a favore del Comune di Ofena per lavori in ambito di ricostruzione privata - L’Ufficio Speciale Ricostruzione Comuni del Cratere/USRC porta a quota 501.322.352,09 Milioni di Euro il progressivo dei trasferimenti effettuati dall’ufficio stesso a favore dei soggetti attuatori, in questi 4 anni di attività (il primo mandato di pagamento effettuato da USRC è difatti di fine aprile 2013).

Un flusso di fondi destinati alla ricostruzione privata e pubblica, all’edilizia scolastica, all’insieme di quelle spese obbligatorie e di natura assistenziale, per le quali USRC, per il tramite della propria Contabilità Speciale 5731, opera da vera e propria Agenzia del Governo sul Territorio al fine di provvedere ad una efficace ed efficiente allocazione dei fondi necessari al proseguimento delle attività connesse ai vari processi di ricostruzione dei 56 comuni del cratere sisma Abruzzo 2009, e degli oltre 100 fuori cratere.

