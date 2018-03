Terremoto L’Aquila: udienza civile contro Presidenza del Consiglio, sentiti altri due testi

L’AQUILA. Nuova udienza ieri mattina presso il Tribunale civile dell'Aquila, relativa alla citazione di responsabilità civile per una somma di 37 milioni di euro circa, nei riguardi della presidenza del Consiglio dei ministri, citata dagli avvocati Maria Teresa di Rocco e Silvia Catalucci, entrambi del Foro dell'Aquila.

L'azione legale fa riferimento alle richieste avanzate da una quarantina di famiglie che hanno perso i propri cari in seguito al terremoto del 6 aprile 2009, ma soprattutto alle dichiarazioni rassicuranti rese da alcuni rappresentanti della Commissione grandi rischi (Ente dipendente della presidenza del Consiglio dei ministri) nei giorni in cui L'Aquila era interessata da uno sciame sismico.





In particolare sono stati sentiti, l'ex assessore regionale alla protezione civile, Daniela Stati e il sismologo, Carlo Meletti, responsabile del Centro di pericolosita' sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

La Stati ha ribadito come nel corso della riunione, una settimana prima dai tragici accadimenti, da tutti, compresi gli esperti, era stato condiviso il pensiero che il fenomeno in corso era normale e che erano escluse scosse forti come nel 1703.

Meletti, invece, ha riferito su sue pubblicazioni in merito ai concetti di previsione e rischio sismico. Prossima udienza a fine giugno.

Senza quelle rassicurazioni, secondo i denuncianti, i cittadini avrebbero preso precauzioni che avrebbero potuto salvare vite umane. Con le stesse accuse sono finiti sotto processo per omicidio colposo e lesioni colpose i sette componenti della commissione, tra cui scienziati dei terremoti, ed esperti dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.





La Cassazione li ha assolti, confermata solo la pena a 2 anni per l'ex vice-capo della Protezione civile, Bernardo De Bernardinis che in un'intervista tv - peraltro prima dell'incontro tra i tecnici - disse che "non c'era pericolo". Dichiarazioni che la corte d'appello aveva definito «negligenti e imprudenti».

De Bernardinis, come ribadì la corte d’appello, disse che lo sciame sismico in corso in quei giorni di fine marzo in Abruzzo si collocava «in una fenomenologia senz’altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questa tipologia di territori, che poi è centrata intorno all’Abruzzo…». Più avanti aggiunse anche che «non c’è un pericolo, io l’ho detto al sindaco di Sulmona, la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non intensissimi… Abbiamo avuto pochi danni».