Terremoto L’Aquila, dopo anni di inchieste pochi processi conclusi

L’AQUILA. Dopo otto anni dal terremoto de L’Aquila la ricostruzione è appena all’inizio mentre il lungo cammino della giustizia per la gran parte si è concluso con archiviazioni e poche altre indagini sono aperte sui fatti degli ultimi tre anni. Mentre sono pochi i processi che possono dirsi definitivamente chiusi con una sentenza passata in giudicato.

Dopo otto anni si potrebbe dire che al clamore suscitato da tante inchieste giornalistiche fatte di denunce più o meno documentate, conflitti di interessi e sospetti vari sugli appalti, la risposta della giustizia aquilana è stata molto meno dirompente, spesso smontando le ipotesi di partenza, altre volte non riuscendo a trovare le classiche prove schiaccianti, altre volte ancora perdendosi in troppi rivoli e lungaggini.

Ed il fatto che solo negli ultimi tempi anche la magistratura abbia certificato più volte infiltrazioni mafiose della criminalita' organizzata e abbia lambito senza troppi contraccolpi anche i "colletti bianchi", non fa che aumentare il sentimento di denegata giustizia su un universo che ha distribuito quasi 10 miliardi di euro di finanziamenti pubblici per una ricostruzione che si può dire partita solo da un paio di anni.

La parte delle inchieste sul crollo degli edifici (220 quelli esaminati dalla Procura della Repubblica dell'Aquila) si può dire chiusa così come il processo ai sette membri della Commissione grandi rischi.

Per quanto riguarda le infiltrazioni mafiose il Tribunale dell'Aquila, ha condannato alla pena di 8 anni di reclusione con l'accusa di associazione mafiosa esterna un appartenente alla pericolosa 'ndrina calabrese dei Caridi-Zindato-Borghetto, che secondo l'accusa si sarebbe adoperata affinche' la stessa entrasse negli appalti post sisma dell'Aquila. Altre indagini sempre della Direzione distrettuale antimafia dell'Aquila, chiuse recentemente, hanno portato a galla la presenza di ditte casertane vicine al clan del Casalesi, nei numerosi subappalti nei quali e' emerso anche lo sfruttamento della manodopera casertana, approfittando dello stato di indigenza degli operai.

Attivita' che ha portato la stessa Prefettura dell'Aquila a emettere anche delle interdittive antimafia nei riguardi sempre di societa' edili in odore di criminalita' organizzata.

Si tratta di fari puntati su realtà specifiche illuminandole a giorno ma lasciando nel buio più completo tutto il resto dello spazio circostante.

Ci sono poi state le inchieste sui puntellamenti e quelle che hanno lambito componenti della giunta comunale fino ad arrivare al sindaco Cialente che proprio nei giorni scorsi è stato archiviato per reati di induzione indebita. Non sono mancati arresti eccellenti di politici, amministratori e imprenditori ma i processi sono ancora in corso e nonostante il disvelamento di intrecci e vicinanze il lavoro della procura non ha prodotto apprezzabili ripercussioni sul piano politico e sociale.



LA MAXI INCHIESTA CHE PUNTA SULLA REGIONE

Si trova invece ancora nella fase di indagini preliminari una inchiesta su una serie di appalti gestiti dalla Regione Abruzzo che vede finora 27 indagati, tra cui funzionari regionali, professionisti esterni e imprenditori e il presidente della Giunta, Luciano D'Alfonso, che piu' volte si e' detto estraneo ai fatti contestati pur ribadendo piena fiducia sull'operato della magistratura.

Tra gli ultimi appalti finiti nel mirino della magistratura quello relativo alla ricostruzione di palazzo Centi, sede della Giunta regionale all'Aquila seriamente danneggiato dal sisma di otto anni fa, una commessa da 13 milioni di euro, nella quale, secondo i magistrati, pubblici ufficiali avrebbero favorito alcune imprese.



PIOVONO BALCONI

Si e' spostato invece a Piacenza il processo per il crollo del balcone nella palazzina del Progetto Case di Cese di Preturo (L'Aquila), realizzato dopo il sisma del 2009, fatto che innesco' il sequestro di altri 800 balconi con le stesse caratteristiche, secondo l'accusa realizzati con materiale scadente e difetti di costruzione. Nella citta' emiliana e' in atto un altro processo per il filone di inchiesta legata al legno utilizzato da un'azienda piacentina. Sono 37 gli indagati per il crollo avvenuto nel settembre 2014 a Cese di Preturo, dove c'e' uno dei 19 quartieri del Progetto Case, il mega insediamento abitativo realizzato per volere del governo Berlusconi tra la fine del 2009 e la prima meta' del 2010 per dare un tetto a circa 16 mila aquilani sistemati in circa 4.500 alloggi prefabbricati antisismici dopo il terremoto di otto anni fa.



BERTOLASO PULITO

Passando ai crolli degli edifici, l'ottavo anniversario dai tragici accadimenti, ha fatto registrare in sede penale, (Tribunale dell'Aquila) l'assoluzione per non aver commesso il fatto dell'ex capo dipartimento della Protezione civile, Guido Bertolaso, nell'ambito del cosiddetto processo Grandi rischi bis in cui era accusato di omicidio colposo plurimo e lesioni, in particolare per aver organizzato una «operazione mediatica perche' vogliamo rassicurare la gente», come disse in un'intercettazione, convocando la riunione di esperti del 31 marzo 2009, a pochi giorni, dunque, dalla scossa distruttiva del 6 aprile seguente.

COMMISSIONE GRANDI FISCHI

Il procuratore generale Romolo Como aveva chiesto 3 anni di reclusione. Nel procedimento principale i 7 esperti della Commissione grandi rischi sono stati a loro volta processati per aver rassicurato i cittadini e sottovalutato il rischio sismico che c'era, condannati in primo grado e assolti in Appello e Cassazione, tranne l'ex numero 2 di Bertolaso, Bernardo De Bernardinis, condannato in via definitiva a 2 anni di carcere. Il processo su Bertoalso ha avuto una genesi molto tormentata. Nonostante le indagini, il pubblico ministero Fabio Picuti, lo stesso del filone principale, ha chiesto due volte l'archiviazione, e due volte e' stata negata per l'opposizione delle parti civili accolta dal gip.





RISARCIMENTI

Infine incardinata presso il Tribunale civile dell'Aquila, la prima causa di risarcimento di 7 parti civili (per 6 milioni di euro) per il crollo della Casa dello Studente all'Aquila, con 8 vittime.

Nel mirino dell'azione risarcitoria ci sono la Regione proprietaria, l'Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) che la gestiva, i quattro tecnici condannati via definitiva in Cassazione per i restauri dell'anno 2000, il Miur, le assicurazioni e la Farmaceutica Angelini che fece realizzare il palazzo. Le recenti motivazioni della sentenza della Cassazione hanno ribadito il concetto caro alle parti civili: il sisma del 6 aprile 2009 con magnitudo 6,3 "non fu evento eccezionale" e chi ha gestito l'edificio doveva comunque preoccuparsi delle carenze costruttive che aveva.