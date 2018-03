Ricostruzione L'Aquila: altri 9 indagati nell’inchiesta sugli operai sfruttati

L'AQUILA. Spuntano altri nove indagati nell'inchiesta 'Caronte' della Procura distrettuale antimafia dell'Aquila che due giorni fa ha portato l'attuazione di nove misure cautelari, di cui quattro arresti ai domiciliari, responsabili due imprese, e cinque sospensioni dell'attività per sei mesi, ad altrettanti imprenditori impegnati nella ricostruzione post terremoto con le accuse di estorsione, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Complessivamente le indagini condotte dai carabinieri hanno portato a iscrivere sul registro degli indagati 18 persone: i nove indagati emersi ieri non sono stati raggiunti da misure cautelari.

Intanto, emerge dai documenti che gli operai che sarebbero stati vessati sono una settantina, mentre la somma delle trattenute allo stipendio dei lavoratori da parte degli imprenditori delle due società ammontano a circa 200mila euro.

Secondo la ricostruzione effettuata nell'indagine, coordinata dai Pm David Mancini e Roberta D'Avolio, i dipendenti venivano costretti a subire accettando costanti violazioni della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale e alle ferie, nonché violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare, alterando attestati relativi a corsi di formazione che i dipendenti avrebbero dovuto frequentare per le specifiche lavorazioni alle quali venivano adibiti.

Inoltre secondo i carabinieri, i proprietari delle due aziende finite nei guai con l'accusa di caporalato avrebbero pagato gli stipendi su bancomat e carte prepagate, delle quali avevano i pin, tanto da ritirare le somme e consegnare ai dipendenti somme nettamente più basse.







L’inchiesta è nata dopo la denuncia di un operaio vessato.

I quattro imprenditori finiti ai domiciliari sono accusati proprio di aver estorto anche con intimidazioni soldi ai dipendenti, mentre quattro dei cinque che hanno avuto la sospensione sono accusati di aver fatto lavorare con subappalti due aziende; il quinto è titolare di un'impresa oggetto di interdittiva antimafia i cui contratti sono stati risolti. Per gli altri quattro il provvedimento è personale e non coinvolge le aziende che possono quindi continuare a lavorare.