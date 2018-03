Liceo Cotugno, «a causa di inadempienze si mette a rischio la vita degli studenti»

L’AQUILA. Il Tar de L’Aquila ha dato ragione ai genitori degli studenti del liceo Cotugno contro il provvedimento del presidente della Provincia De Crescentis, con il quale l’8 marzo scorso si disponeva la ripresa delle attività scolastiche nell’edificio di Via Leonardo Da Vinci.

Un edificio che allo stato attuale è diviso in due, con una parte chiusa e l'altra parte, immediatamente contigua, per la quale vengono previsti limiti di carico dimezzati rispetto ai minimi stabiliti dalla legge nelle vie di fuga, e dove sono state ricollocate 38 classi su 31 aule disponibili, sovraccaricando ulteriormente la struttura.

I giudici amministrativi hanno disposto la sospensiva riconoscendo la preminenza delle ragioni di sicurezza degli studenti e del personale, e ritenendo necessario un approfondimento nel merito delle problematiche addotte nel ricorso, che verranno affrontate dai giudici amministrativi in sede collegiale il prossimo 5 aprile.

A questo punto la Provincia dovrebbe trovare una sede alternativa ma secondo il sindaco Massimo Cialente l’unica alternativa è quella dei doppi turni perché di sedi disponibili in città non ce ne sono.

«Il sindaco è la massima autorità di Protezione civile della città e non è accettabile che per le inadempienze di queste amministrazioni si metta a rischio la vita di centinaia di persone tra studenti e lavoratori, perché non si possono - o non si vogliono - trovare 38 aule dove fare lezione in orario mattutino e in sicurezza», contesta però Appello per L’Aquila che Vogliamo. «Così come è agghiacciante che nella città colpita dal più grave terremoto dell'ultimo secolo, si debba scegliere tra il diritto allo studio e quello all'incolumità personale e alla vita stessa».



Da quando nello scorso dicembre sono diventati pubblici i dati della perizia del 2013 che rilevava criticità strutturali nell'edificio di via da Vinci, studenti, genitori e personale del Liceo Cotugno hanno chiesto con lettere, diffide, mobilitazioni di ogni tipo che venissero date garanzie sulla sicurezza.

Dopo due mesi di chiusura dell'edificio, di cui uno passato a fare turni pomeridiani all'Itis, la risposta che è arrivata dalla Provincia sembra una garanzia dell'esatto contrario: che quella sede non è sicura.

«E il decreto del Tar conferma come siano più che fondate le preoccupazioni espresse da tutta la comunità scolastica», continua Appello per L’Aquila che Vogliamo.

In attesa che il collegio del Tar si pronunci il 5 aprile, il Giudice monocratico stabilisce che la sospensiva è subordinata all' «individuazione da parte delle amministrazioni competenti di una nuova ed idonea sistemazione" che consenta "la regolare prosecuzione dell'attività in condizioni di sicurezza».

«La Provincia ha dunque obblighi precisi e stringenti», prosegue Appello per L’Aquila, «così come l'amministrazione comunale ha il dovere di farsi carico del problema, come peraltro si è impegnata a fare con la mozione presentata da Apclv e approvata due giorni fa in consiglio».