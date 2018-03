Terremoto: per Comuni fuori cratere ricostruzione bloccata

CUGNOLI. I sindaci del Cratere appoggiano ed esprimono la propria solidarieta' ai Comuni "Fuori Cratere" per la situazione problematica in essere.

La ricostruzione dei Comuni Fuori Cratere del sisma Abruzzo 2009 e' bloccata. Come spiega il sindaco di Cugnoli Lanfranco Chiola, coordinatore dell'Area Omogenea 5, ad oggi, nonostante i continui solleciti agli organi sovra ordinati «non e' arrivata alcuna risposta in merito che possa garantire il futuro e il proseguire della ricostruzione. Dal primo marzo 2017 sono chiusi gli uffici Utr cosiddetti di frontiera - "Comuni fuori cratere" delle diverse Aree Omogenee: Caporciano, Castel del Monte, Cugnoli, Goriano Sicoli, Montorio al Vomano e Rocca di Mezzo e quindi sono bloccate tutte le attivita' tecnico - amministrative delle pratiche di richiesta di contributo per gli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 per tutti i 75 Comuni 'Fuori Cratere' delle Province di Pescara, Chieti, Teramo e L'Aquila convenzionati con gli uffici».

Chiola spiega anche le motivazioni: «non c'e' stato alcun trasferimento di risorse per il pagamento del corrispettivo dei ventitre' consulenti - che quotidianamente si occupano dell'istruttoria dei progetti per la ricostruzione post-sisma, anche se il Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, prevede dei fondi finalizzati alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere. E poi dal mese di giugno 2016 le amministrazioni comunali hanno anticipato il pagamento dei professionisti per alcuni mesi, ma il rispetto degli equilibri di bilancio rende impossibile sostenere finanziariamente i costi degli uffici senza alcun rimborso».



GLI UFFICI DI FRONTIERA

La nascita di questi uffici di frontiera - ricorda il primo cittadino - era stata inizialmente caldeggiata per dare la necessaria uniformita' di lavorazione alle pratiche di ricostruzione post sisma, ma adesso gli uffici sono stati completamente abbandonati: non sono stati trasferiti i fondi per pagare le spese dell'anno 2016 e c'e' incertezza interpretativa nella lettura delle norme previste per l'anno 2017.

«E' inconcepibile», continua Chiola, «che tecnici molto preparati non abbiano avuto il pagamento del proprio compenso, pur avendo esercitato la propria professionalita' quotidianamente a servizio degli uffici; la stessa situazione di mancati pagamenti si sta verificando per alcuni tecnici dell'Usrc che non ricevono lo stipendio da mesi».

Ogni giorno continuano ad essere protocollate ed acquisite pratiche indirizzate agli uffici cosiddetti di frontiera, presentate da cittadini che dopo otto anni desiderano tornare al piu' presto nelle proprie abitazioni, ma purtroppo, a causa di questo disinteresse che si sta trasformando in oblio, queste richieste non vengono riscontrate.

«Non possiamo permetterci di abbandonare i nostri cittadini senza dare loro alcuna risposta in merito al proprio futuro e al futuro di un intero territorio che sta subendo tragiche e gravi conseguenze per l'interruzione dell'intera attivita' di ricostruzione, che si ripercuotono sull'economia della Regione, sui pagamenti dovuti alle ditte occupate, sull'indotto lavorativo creato, oltre che sulle risorse finanziarie pubbliche fino ad oggi impegnate. Tutti i Comuni interessati - conclude Lanfranco Chiola - chiedono aiuto per la risoluzione definitiva delle pesanti problematiche esistenti che bloccano la ricostruzione di tanti paesi».