Post terremoto. Alloggi popolari non ricostruiti: la Regione non ha ancora tempo per rispondere

ABRUZZO. Alloggi popolari non ricostruiti dopo il sisma 2009, perché?



Oggi 7 marzo 2017 era stata messa all’Ordine del giorno l’interrogazione presentata a luglio dal Consigliere regionale del M5S Pettinari proprio sulla mancata ricostruzione degli alloggi popolari.



Nei giorni scorsi il Coordinamento Ricostruzione Edilizia Residenziale Pubblica aveva chiesto con forza un Cronoprogramma per la ricostruzione delle case delle oltre 1000 famiglie e attendeva un provvedimento regionale che equiparasse gli affitti pagati dagli assegnatari ERP a L’Aquila dopo il terremoto a quelli sociali pagati nel resto della Regione.



«Ci aspettavamo, finalmente, precise risposte finanziarie e temporali», scrivono in una nota i componenti del comitato, «e invece …. ci siamo trovati di fronte all’ennesima elusione/omissione amministrativo-programmatica».

In effetti con la scusa dell’assenza dell’Assessore competente Di Matteo e nonostante la presenza del Presidente di Giunta D’Alfonso, il Presidente del Consiglio Regionale, Giuseppe Di Pangrazio, ha rinviato l’argomento.

«Probabilmente le preventive consultazioni svoltesi in febbraio con i referenti dell’ATER e del Comune di L’Aquila non hanno fornito rassicurazioni su un programma certo di ricostruzione», spiega ancora il Comitato, «né tantomeno hanno avuto riscontro da parte del CIPE le promesse di Lolli e Pietrucci che avevano prima garantito 80 milioni da appaltare entro il 2017, per poi ripiegare su almeno 35 milioni a dicembre 2016 che dovevano essere deliberati dal CIPE entro il 30 gennaio 2017. Dobbiamo constatare che perdura una completa latitanza della Regione e del Comune sul tema dell’ERP, mentre i referenti ATER ,dopo aver disperso la progettazione in centinaia di costosi incarichi professionali esterni, continuano ad eludere i propri compiti istituzionali rasentando, nonostante le …proroghe eccellenti… l’omissione di atti d’ufficio».



Il Comitato di promette nuove battaglie e denunce a Prefetto, Procura e Corte dei Conti per «l’irresponsabile stallo, avviando in parallelo iniziative di autoriduzione da parte degli affittuari e di rivalsa per danni da parte dei proprietari che hanno conferito delega all’Ater».