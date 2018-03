Sisma L'Aquila: processo crollo balcone C.A.S.E. si sposta a Piacenza

L'AQUILA. Il gip del tribunale di L'Aquila, Guendalina Buccella, ha disposto nell'udienza preliminare che si è svolta ieri il trasferimento a Piacenza del processo per il crollo del balcone nella palazzina del Progetto Case di Cese di Preturo (L'Aquila) - realizzato dopo il sisma del 2009.

Il fatto innescò il sequestro di altri 800 balconi con le stesse caratteristiche, secondo l'accusa realizzati con materiale scadente e difetti di costruzione.

Nella città emiliana è in atto un altro processo per il filone di inchiesta legata al legno utilizzato da un'azienda piacentina.

Sono 37 gli indagati per il crollo avvenuto nel settembre 2014 a Cese di Preturo.

A chiedere il trasferimento del processo, per incompetenza territoriale, sono stati gli avvocati difensori di uno degli imputati, Giampaolo Paraboschi, direttore generale dell'azienda piacentina Safwood, ditta fornitrice del legno per la costruzione del balcone crollato.

Considerando dunque che i maggiori reati del complesso procedimento - truffa aggravata e frode nelle pubbliche forniture - sarebbero secondo gli inquirenti stati commessi a Piacenza, il giudice per le indagini preliminari ha adottato questa decisione.

A Cese di Preturo c'è uno dei 19 quartieri del Progetto Case, il mega insediamento abitativo realizzato per volere del governo Berlusconi tra la fine del 2009 e la prima metà del 2010 per dare un tetto a circa 16mila aquilani sistemati in circa 4.500 alloggi prefabbricati antisismici dopo il terremoto del 6 aprile 2009.





IL CRACK DELLA SOCIETA’

Sul crack della società ha posto l'attenzione la Guardia di Finanza di Piacenza: nell' ambito di quella indagine sarebbe venuta fuori una fornitura di legno di 11 milioni in subappalto che secondo gli le Fiamme gialle di Piacenza sarebbe "fasulla" al raggruppamento temporaneo d'impresa (Rti costituito dalle azienda napoletane Iter Gestione e Appalti Spa, Sled Spa e Vitale Costruzioni Spa).

La Rti si è aggiudicata una parte del bando pubblico della protezione civile nazionale per la realizzazione in 19 news town di circa 4500 alloggi prefabbricati antisismici dove sono stati ricoverati oltre 16mila aquilani rimasti senza casa dopo il terremoto del 6 aprile 2009.

Queste aziende, per problemi finanziari, successivamente sono state acquisite da altre imprese, tanto è vero che il Comune dell'Aquila nel contenzioso avviato dopo il crollo del balcone, ha come controparte l'assicurazione con la quale la Rti ha stipulato la polizia fideiussoria.

Dopo il crollo del balcone dal secondo al primo piano, per il quale solo per caso non si è verificata una tragedia, il Comune dell'Aquila ha attivato controlli negli altri insediamenti, circa 500 alloggi, realizzati dalla Rti vietando comunque l'utilizzo delle terrazze.

«Subito dopo il grave fatto abbiamo aperta una inchiesta che è in pieno svolgimento», ha spiegato ancora il procuratore capo che non si è pronunciato sugli esiti. La proprietà del progetto case è passata dalla protezione civile nazionale al comune dell'Aquila in un clima di polemiche soprattutto per la difficoltà a reperire fondi per la gestione e la manutenzione. Per quest'ultimo servizio è stato affidato con una serie di proroghe alla Manutencoop che aveva vinto il bando con la protezione civile, che scadrà in questi giorni.





ASSI SENZA BULLONI MA CON LA COLLA

Dalle prime risultanze investigative in merito al crollo del balcone nel progetto case era emerso che a cedere sono state le assi in legno che sorreggevano i terrazzini tenendoli ancorati alla struttura e «in base all'ipotesi degli inquirenti i pannelli ibridi della Safwood (incollati e non inchiodati), sono stati equiparati dal collaudatore del progetto C.a.s.e. dell'Aquila ai pannelli inchiodati per i quali è sufficiente il rilascio di un attestato di qualificazione».

Mentre la Guardia di Finanza nella sua informativa scrive: «appaiono interessanti le dichiarazioni rese da Paolo Lavisci (consulente della ditta, ndr): "La Safwood rischiava di non superare il collaudo, con evidenti ricadute di carattere economico [...]"; "Per quanto di mia conoscenza non ha concluso positivamente nessuna delle due procedure (tra cui la richiesta di rilascio di un certificato d'idoneità tecnica all'impiego, ndr). In particolare la seconda è stata interrotta dopo un mio colloquio con Paolo Zanon, membro della commissione di collaudo. Con lui si concordò, su mia indicazione, che, attesa la natura "ibrida" dei pannelli della Safwood e la presumibile lunghezza della procedura di conseguimento del certificato, fosse più semplice e congruo considerarli pannelli inchiodati, per i quali non sarebbe stata necessaria una procedura diversa dalla semplice qualificazione"».