Terremoto. Il Governo concede speranze per allargare il cratere

TERAMO. Proroga di una settimana per la presentazione degli emendamenti al cosiddetto decreto Sisma, ora in Parlamento per la conversione in legge, attualmente all’esame della VIII Commissione presieduta da Ermete Realacci, il quale, ieri, ha avuto modo di ascoltare, insieme ai vicepresidenti della Camera Marina Sereni (Pd) e Luigi Di Maio (M5S), le ragioni di Teramo e dell’Abruzzo dalla viva voce degli amministratori locali.

Aperture sulla questione del “cratere” e soprattutto la condivisione di un percorso, istituzionale e legislativo, dal tavolo del Governo, ieri a Roma rappresentato dalla sottosegretaria del Ministero dell’Economia e Finanze, Paola De Micheli, che ha anche la delega alla “ricostruzione” e con Paolo Aquilanti, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Provincia di Teramo, in collaborazione con l’Ufficio legislativo dell’Upi, con il Comune di Teramo e con i parlamentari teramani (Paolo Tancredi, Giulio Sottanelli e Tommaso Ginoble) è al lavoro già da alcuni giorni per trasformare in emendamenti le proposte contenute nel documento votato all’unanimità dall’Assemblea dei Sindaci.

I principi sui quali si sta lavorando -riferisce il presidente Di Sabatino- sono essenzialmente quattro: estendere i provvedimenti legati al sisma anche alla calamità naturale e al dissesto idrogeologico diffuso; da qui discende l’allargamento del perimetro del cratere a tutti i Comuni dove si sono verificati i danni; la previsione di specifici benefici fiscali ed economici alle attività produttive e ai cittadini; il rimborso dei corposi tagli a Comuni e Province che da soli consentirebbero di recuperare risorse importanti.







PROTESTA IL COMUNE DI PENNE

Non tutti però sono felici dopo l’incontro di Roma.

Per esempio il sindaco di Penne, Mario Semproni, che dice: «non sono affatto soddisfatto dell'incontro che ieri abbiamo avuto a Roma con il Governo. Abbiamo ricevuto rassicurazioni, ma queste buone intenzioni, ora, devono essere cristallizzate con norme legislative e coperture finanziarie certe. Il mio Comune è in ginocchio, abbiamo il centro storico devastato, circa 50 abitazioni sono state già sgomberate e altre si potranno aggiungere nei prossimi giorni, due scuole cittadine che ospitano complessivamente quasi 800 alunni sono state interdette perché sono inagibili dopo il sisma, mentre il tessuto produttivo e agricolo è distrutto. Il Comune di Penne, che non si trova a Zagabria, ma a pochissimi chilometri da Farindola e dai centri del teramano, deve essere inserito nel cratere sismico per sperare in una sua rinascita; il presidente Luciano D'Alfonso, che conosce molto bene la situazione finanziaria del nostro Ente e soprattutto conosce la crisi economica che stritola il nostro territorio, deve aiutarci e sostenerci. Entro fine mese - incalza Semproni - dobbiamo approvare il bilancio di previsione 2017 e rischiamo di non farcela; ad oggi non abbiamo ancora le coperture finanziarie per le spese sostenute che superano il mezzo milione di euro, di cui 250 mila euro riguarda la gestione della macchina operativa dei soccorsi impegnata a Rigopiano e il ripristino dell'impianto sportivo che ha ospitato la struttura dei soccorsi. Finora - ricorda il primo cittadino di Penne - né Governo, né protezione civile della Regione Abruzzo, né prefettura di Pescara ci ha fornito risposte. E noi, intanto, rischiamo il dissesto finanziario».









Critico anche il centrodestra che dice «va tuttavia rilevata, con stupore e rammarico, l'assenza del presidente della Giunta regionale, che invece di accompagnare e difendere un grande pezzo d'Abruzzo, ha preferito rimanere nel suo ufficio di Pescara».

I consiglieri regionali del centrodestra Gianni Chiodi, Mauro Di Dalmazio e Paolo Gatti hanno poi aggiunto: «questo atteggiamento va sottolineato e stigmatizzato poiche' e' chiaro a tutti che se qualche risultato sara' raggiunto, lo si dovra' solo alle migliaia di abruzzesi che fisicamente o anche solo moralmente hanno dimostrato al Governo e al Parlamento i bisogni e la fierezza del nostro popolo. Lasciarli soli, e lasciare soli tutti i simdaci e i rappresentanti dei territori, non e' da presidente di tutti gli abruzzesi e rimarra' una mancanza incomprensibile e indelebile».





«La manifestazione di ieri»ha detto il consigliere Pd, Sandro Mariani, «cui il governo regionale ha preso parte con l’assessore Pepe e i Consiglieri Camillo D’Alessandro e Luciano Monticelli, oltre al sottoscritto, è stata un segnale da parte del territorio che ha posto temi ad alcuni rappresentanti delle istituzioni parlamentari, temi sui quali Presidente D’Alfonso, che sin dai primi giorni dell’emergenza sta lavorando ventre a terra per arrivare ad obiettivi ulteriori rispetto a quelli già conseguiti».