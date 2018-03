Sgarbi a Campli, sopralluogo nel centro per verificare lo stato dei monumenti

CAMPLI. «Da cittadino onorario di Campli non potevo non venire di persona ad accertare quanti danni hanno causato il terremoto e la successiva ondata di maltempo. Ho cercato da subito di assisterla da lontano».

Vittorio Sgarbi ieri mattina è stato a Campli e insieme al sindaco, Pietro Quaresimale, ha fatto un giro per il centro storico per sincerarsi dello stato di fatto dei monumenti e delle opere artistiche. Il primo cittadino Quaresimale ha anche messo in evidenza i danni che il dissesto idrogeologico sta causando al territorio dopo le scosse sismiche e il disgelo della neve.

Vittorio Sgarbi ha confermato la sua passione per la cittadina farnese e ha ribadito di voler interessare personalmente la Soprintendenza affinché intervenga con urgenza per ripristinare e restaurare i monumenti danneggiati dal sisma. «Ho sentito in diverse occasioni il sindaco e ho tentato di attivare il Ministero perché tenesse conto delle importanza straordinaria dei monumenti di Campli, delle sue chiese, della Scala Santa. I ristoranti sono aperti, si mangia bene, quindi venite a Campli», ha aggiunto Sgarbi.





Per il sindaco Quaresimale si tratta di un sostegno importante. Il tentativo forte intrapreso dall'amministrazione comunale di ridare vita all'attività turistica, che è stata affiancata anche da un restyling del sito internet istituzionale, trova con Sgarbi una cartolina capace di superare i confini regionali.

«Sono contento della vicinanza di Vittorio Sgarbi - ha commentato il sindaco Quaresimale - segno che la nostra volontà di concedergli la cittadinanza onoraria coincide con l'interesse che lui nutre per le nostre bellezze. Campli è una città ricca di arte e di storia e nonostante le difficoltà che stiamo attraversando, dovute al terremoto e al maltempo, in vista della stagione estiva, vogliamo riproporla a livello nazionale come punto di riferimento del turismo».

Accanto al lungo processo di ricostruzione e di ripristino delle aree colpite dal dissesto idrogeologico, è importante non trascurare l'accoglienza verso chi sceglie di visitare Campli.

«Sono orgoglioso del nostro territorio e delle nostre bellezze artistiche e naturali - ha concluso il primo cittadino farnese - siamo pronti a ospitare nuovi turisti nella consapevolezza di poter offrire loro un patrimonio storico che per molti è ancora tutto da scoprire».