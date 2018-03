Teramo città terremotata: quasi 2500 sfollati per 829 famiglie

TERAMO. Sono circa 2.484 gli sfollati per un totale di 829 nuclei familiari. Ieri sono state emanate le ultime quattro ordinanze sindacali di sgombero firmate dal sindaco Maurizio Brucchi, che hanno interessato ben 42 famiglie delle seguenti zone della nostra Città: Via Gambini Colleatterato Alto, Via Giovanni XXXIII Colleatterato Basso, Contrada Collepiano, Frazione Forcella.





I nuclei familiari assistiti tramite il Contributo di Autonoma Sistemazione sono 681, mentre i nuclei che hanno optato per la sistemazione alberghiera ammontano a 106.

Le attività commerciali e artigianali interessate dalle Ordinanze sono 54, a queste si aggiungono ulteriori 15 studi professionali interessati dallo sgombero.

Infine, in data odierna si sono recati presso il Centro Operativo Comunale, diversi nuclei familiari per chiedere il Contributo di Autonoma Sistemazione.

Tre famiglie invece hanno optato per la sistemazione alberghiera.

Le richieste pervenute in Comune per avere il sopralluogo post sima superano le 5 mila.