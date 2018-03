Terremoto: 26 scosse da mezzanotte nel Centro Italia

ROMA. Sono state in tutto 26 le scosse di terremoto (considerando solo quelle di magnitudo non inferiore a 2) registrate da mezzanotte nel Centro Italia. Le più forti sono state quelle di magnitudo 4 e 4.4 avvenute rispettivamente alle 4:47 e alle 5:10 con epicentro a Monte Cavallo, in provincia di Macerata. Da segnalare anche una di magnitudo 3.1 alle 5:12 con stesso epicentro e ipocentro a soli 4 km di profondità e un'altra di magnitudo 3.8 alle 6:40. Non si segnalano al momento nuovi crolli.

Si tratta di uno sciame sismico che si è concentrato nella notte soprattutto nella zona di Macerata con scosse che hanno superato la magnitudo 3 cosa che non accadeva da diversi giorni in cui la sequenza è sembrata rallentare.

Sempre attive anche gli sciami nelle zone di Perugia, Rieti, Ascoli Piceno e L’Aquila che sono attive dal 24 agosto scorso, giorno della prima devastante scossa di Amatrice.

Tweets by INGVterremoti