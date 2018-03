Terremoto Centro Italia. Ingv: «mai vista una sequenza sismica come quella di oggi»

ABRUZZO. La terra non smette di tremare nel Centro Italia: dopo le tre forti scosse di stamani, una quarta è stata avvertita alle 14.34, con magnitudo - secondo una prima stima - 5.1 ed epicentro sempre nell'aquilano. Secondo l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), non si è mai vista una serie di terremoti succedersi con queste modalità: la successione di quattro sismi di magnitudo superiore a 5 nell'arco di tre ore «è un fenomeno nuovo nella storia recente per le modalità con le quali si manifestato» dice il sismologo Alessandro Amato.

E' accaduto che siano avvenuti terremoti successivi in tempi ravvicinati, «a volte a distanza di pochi secondi, com'era accaduto nel 1980 in Irpinia; altre volte con un intervallo di dieci ore: il concetto non cambia», ha detto ancora Amato.

«Si sono viste più attivazioni progressive, purtroppo - ha aggiunto - non è chiaro il meccanismo che determina la variazione dei tempi».

Tanti terremoti, disseminati nell'Italia centrale a macchia di leopardo: la loro successione ormai è tale che sarebbe improprio parlare di 'effetto domino'.

Per il sismologo Amato «a questo punto è improprio descrivere quanto sta accadendo come un effetto domino».

Nel caso del domino, infatti, l'orientamento in cui cadono le tessere suggerisce un'unica direzione, uguale per tutte e nella quale tutte sono coinvolte. Considerando la sequenza iniziata il 24 agosto, invece, si nota che «i terremoti non si sono spostati tutti a Nord o a Sud, ma che si sono mossi a macchia di leopardo, e che alcune zone non si sono mosse»

Si potrebbe parlare piuttosto, secondo Amato, di «attivazione frammentata» nella quale la stessa faglia si rompe un po' alla volta. Nel caso dei terremoti di oggi questo va, naturalmente, verificato: al momento non è che un'ipotesi.



COME SI CALCOLA MAGNITUDO

Per la misurazione della potenza di un terremoto, la sua magnitudo, si possono utilizzare diversi modi, tutti validi ma basati su parametri diversi e disponibili in tempi diversi. Si tratta però pur sempre di stime soggette a un certo margine di incertezza, man mano che vengono affinate le stesse misurazioni. Come per esempio è accaduto questa mattina quando lo stesso istituto, l'Ingv, ha dapprima indicato la scossa delle 10.25 in magnitudo 5,3 per poi ricalcolarla in 5,1 e la scossa delle 11.14 dal 5.4 a 5.5.

«Per rapidità - spiega il sismologo Salvatore Massa, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) - utilizziamo la magnitudo Richter, che misura l'ampiezza massima del sismogramma» ossia del tracciato che arriva nella sala simica e che registra le misure fatte dai sismografi.

L'Ingv utilizza inoltre un modello calibrato proprio per l'Italia centrale e basato sui dati che arrivano da una rete di stazioni sismiche con una densità decisamente maggiore rispetto a quella delle altre agenzie internazionali che utilizzano modelli diversi.

Lo stesso Charles Richter, il sismologo che negli anni Trenta aveva elaborato la scala che porta il suo nome, non la considerava uno strumento ideale. Per i terremoti più forti, come quelli di magnitudo superiore a 6,0, per esempio, la magnitudo Richter (o magnitudo locale) non è considerata perfettamente attendibile. Per questo motivo i sismologi si servono anche del calcolo della cosiddetta "magnitudo momento".

Questa, ha detto Massa, «si basa sulla stima del momento sismico, si basa cioè su una durata più ampia del sismogramma, fino a 30 minuti».

Vale a dire che se quel tempo non trascorre non e' possibile avere la misura. «In teoria - ha proseguito Massa - la stima della magnitudo Richter e quella della magnitudo momento dovrebbero essere analoghe. E' comunque probabile che, a seconda dei criteri di misura, possano differire di qualche punto decimale».