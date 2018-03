Terremoto: tornano agibili locali istituto "Da Vinci-Colecchi"

L'AQUILA. Da lunedi' 20 novembre torneranno a funzionare, nella sede in via Monte San Rocco 15, i laboratori, le aule e gli uffici amministrativi dell' I.I.S. "Da Vinci-Colecchi" dell'Aquila. Lo annuncia la dirigente scolastica Serenella Ottaviano.

«Si e' concluso oggi - fa sapere - l'intervento risolutore degli uomini del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco dell'Aquila teso alla eliminazione di tamponature e altri elementi che potessero creare pericolo per la incolumita' di tutta la comunita' educante dell'istituto. I locali da sempre classificati A, ma dichiarati F a seguito degli ultimi eventi sismici, sono dunque tornati agibili in quanto la palazzina inagibile, classificata "E", e' stata messa di nuovo in sicurezza».

Sebbene sia stata risolta la situazione contingente, la dirigente scolastica «ravvisando nelle scuole (tutte le scuole) il' luogo pubblico di interesse strategico prioritario in una comunita' civile, sottolinea la necessita' di intervenire in maniera definitiva sul plesso». Da oltre sette anni le studentesse e gli studenti della sede 'da Vinci' (e non solo), sono costretti a frequentare le lezioni nei Musp.

«E' ora di superare inerzie che potrebbero rivelarsi colpevoli e agire, su tutte le scuole, in maniera organica e non sull'onda del disagio o dell'emergenza», conclude la dirigente scolastica.