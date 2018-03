La ricostruzione è lenta: ancora altri soldi per sicurezza dei puntellamenti

L'AQUILA. Quasi otto anni non sono bastati per ricostruire la città. Oltre il danno del terremoto e quello degli amministratori incapaci, il capoluogo abruzzese dovrà sobbarcarsi per la seconda volta (forse terza) una spesa ingente per la sicurezza dei… puntellamenti.

Dopo il terremoto del 2009 per mettere in sicurezza gli edifici pericolanti si sono spesi decine e decine di milioni di euro per puntellare tutto quello che era rimasto in piedi. Ne sono nate anche alcune inchieste penali che sospettavano un certo abuso. Il problema però è che anche i puntellamenti sono soggetti ad usura e potrebbero non essere più sicuri. Per questo il Comune dell'Aquila stanzierà 100 mila euro per la manutenzione dei puntellamenti che sorreggono gli edifici danneggiati dove ancora non sono partiti i lavori.

Una spesa che non ci sarebbe stata se la ricostruzione fosse partita, una beffa che si aggiunge ad altre infinite beffe legate alla ricostruzione ma anche un sospetto danno erariale che nessuno risarcirà.

E non è la prima volta che questo accade. L’altra volta è successo nel 2012 quando si ripropose lo stesso problema che si risolse alla stessa maniera.

E ieri a L’Aquila è esultava l'opposizione civica dopo l'approvazione dell'ordine del giorno, avvenuta lunedì, che vede come primo firmatario il consigliere Ettore Di Cesare (Appello per L'Aquila che vogliamo), con il quale si conferisce indirizzo alla Giunta di prevedere l'inserimento di voci di spesa per complessivi 100 mila euro da destinare alla manutenzione delle opere provvisionali di messa in sicurezza per il centro storico. «Approvando il nostro ordine del giorno, il Consiglio ha vincolato l'amministrazione a stanziare le risorse necessarie in occasione della prossima variazione di bilancio che ci sarà sicuramente entro la fine dell'anno - scrive Aplcv in una nota - E vigileremo perché questo accada. Su questo potete starne certi».

«Come è chiaro ormai da quando, circa un mese fa, sono stati apposti i cartelli che delimitano la nuova zona rossa della città, molte strade o piazze in cui le persone sono tornate a vivere e lavorare, e che per questo sono percorse giornalmente da tante cittadine e cittadini, sono state ricomprese in quest'area dove non sussistono condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità. Una situazione inaccettabile. Tutto questo succede perché non solo non è stata programmata negli anni alcuna attività di ordinaria manutenzione delle opere di messa in sicurezza, ma soprattutto in quanto si è ritenuto inopportuno l'impiego delle risorse umane ed economiche necessarie a tale scopo».

Uno scandalo che non si sia programmata la manutenzione dei puntellamenti. Uno scandalo ancora più grande che non si sia ancora ricostruito.