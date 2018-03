Dirigente Asl con doppio lavoro, Finanza gli sequestra 340 mila euro

L'AQUILA. I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila, diretti dal tenente colonnello Sergio Aloia, hanno eseguito un sequestro conservativo disposto dalla Corte dei Conti per un valore di 340.000 euro nei confronti di un dirigente della Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila.

I finanzieri non rivelano il nome del dirigente ma spiegano che l’uomo avrebbe svolto, «in modo continuativo e non occasionale», una rilevante attività professionale privata, inizialmente senza la prevista autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e poi in difformità della stessa.





Le indagini delle fiamme gialle hanno permesso di appurare che il dirigente, dal 2007 al 2015, sebbene titolare di un incarico a tempo pieno, ha curato incarichi relativi a progettazioni, collaudi e direzione lavori nell'ambito della ricostruzione post-sisma per conto di numerosi soggetti privati. Per diversi anni, l'attivita' professionale extra-istituzionale e' stata inoltre svolta in totale assenza della prevista autorizzazione da parte dell'Amministrazione d'appartenenza, essendo stata questa richiesta solo nel 2012.

Le indagini delle fiamme gialle hanno consentito di appurare inoltre che, dopo tale data, il dipendente pubblico, sebbene autorizzato, ha continuato ad esercitare l'attivita' extra-istituzionale con regolarita', sistematicita' e ripetitivita' nei confronti di una moltitudine di committenti, non rispettando il limite dell'occasionalita' imposto sia dalla normativa di settore che dalla stessa autorizzazione.

La prevalenza dell'attivita' libero professionale esercitata dal dirigente rispetto a quella pubblica emergeva inoltre dalla quantificazione dei compensi complessivamente percepiti.





Rapportando le due diverse tipologie di introiti, risultava infatti chiaramente che l'attivita' extra-istituzionale non fosse solo adeguatamente lucrativa ma, in alcuni anni, addirittura prevalente rispetto a quella svolta alle dipendenze dell'ente pubblico.

Pertanto, il dirigente pubblico, esercitando in modo continuativo e non occasionale una rilevante attivita' professionale privata, inizialmente in assenza dell'autorizzazione dell'Amministrazione d'appartenenza e, successivamente, in difformita' della stessa, ha violato il precetto normativo di cui all'articolo 53 del D.Lgs n. 165/2001 che, sanzionando le condotte descritte, prevede anche l'obbligo di versamento del compenso indebitamente ricevuto dal dipendente pubblico su un conto corrente dedicato dell'Amministrazione d'appartenenza, per essere destinato ad incrementare il fondo di produttivita' dell'ente medesimo.

Le indagini delle fiamme gialle hanno fatto pertanto emergere un danno erariale patito dalle pubbliche finanze, a causa dei mancati versamenti dei compensi da parte del dipendente pubblico, per un importo complessivo di circa 335.000 euro.

Il danno, segnalato dai finanzieri alla magistratura contabile, cui vanno aggiunti interessi, rivalutazioni e spese accessorie, e' stato quantificato dalla Corte dei Conti in 340.000 mila euro; valore corrispondente al sequestro conservativo appena eseguito.