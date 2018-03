Terremoto Teramo, scuole aperte ai genitori per tranquillizzarli ma serve a poco

TERAMO. Psicosi per le continue scosse e ricordo del terrore provato lo scorso 30 ottobre: questo lo stato d'animo con cui a Teramo si affronta il ritorno a scuola dei propri figli, oggi lunedì 14 novembre, dopo due settimane di stop delle lezioni, causa sisma.

Stato d'animo che ha ispirato l' iniziativa 'scuole aperte' per consentire ai genitori, oltre 250, domenica mattina, proprio alla vigilia del rientro in classe, di entrare negli edifici per una sorta di 'sopralluogo'.

Ad organizzarla Renzo Di Sabatino, il presidente della Provincia di Teramo, tra le province in Abruzzo che il 30 ottobre scorso ha subito più danni e dove, proprio per le scuole, l'attenzione è massima.

Tra gli Istituti superiori aperti dalla Provincia per far sì che genitori e studenti si rendessero conto di persona dello stato degli edifici scolastici e dei lavori fatti, su quelli indicati con prescrizioni dalla Protezione civile, il Classico è stato quello che ha fatto registrare il più alto numero di partecipazioni.

Il confronto con il presidente della Provincia e i tecnici dell'Ente, ha portato un po' più di chiarezza, anche se la paura, tra le famiglie, resta.







LICEO DELFICO

Il Liceo Delfico è stato classificato - secondo la metodologia Aedes - in classe A, quindi agibile, anche in seguito ai lavori che la Provincia di Teramo ha svolto con somma urgenza sia dopo il sisma del 24 agosto che dopo quello del 30 ottobre.

Proprio quei lavori - fra gli altri la messa in opera di presidi antiribaltamento della facciata - «hanno consentito di tornare alla piena agibilità nonostante l'ultimo piano sia chiuso da anni e proprio per questo destinatario di un primo finanziamento (Scuole d'Abruzzo - Futuro in Sicurezza Cipe 2009) di 1.170.000 euro circa e di una richiesta di finanziamento regionale di altri 2 milioni e 500 mila euro».

L'invito del Presidente Di Sabatino è stato di rientrare a scuola «se non ci fidiamo dei protocolli tecnici sarà difficile venirne a capo» e, allo stesso tempo, di cominciare a collaborare per le scelte future: «riunitevi, riunite il consiglio di istituto, confrontiamoci: se si dovesse decidere che non vale la pena investire su questa struttura e che bisogna cominciare a pensare ad una nuova scuola allora va aperta una fase di dialogo con tutta la città e con la sua amministrazione per vedere se e dove pensare a nuovi poli scolastici».

Non siamo una controparte siamo parte lesa, ha precisato Di Sabatino e anche al Commissario per la ricostruzione, Vasco Errani: «abbiamo posto quella che è la questione vera: noi abbiamo bisogno di risorse non solo per riparare i danni ma per costruire in sicurezza. Questa è la vera partita».

C’è stato però anche chi ha contestato l’iniziativa giudicata solo in apparenza di trasparenza mentre in effetti sarebbe una iniziativa intelligente volta a tranquillizzare gi animi ma non ad aumentare la sicurezza. Secondo alcuni portare genitori (non tecnici) a guardare strutture e muri imbiancati non aggiunge dettagli informativi alla reale stabilità di una struttura che potrebbe essere anche fragile ma non presentare alcun segno visivo.

i genitori hanno puntato l' attenzione sul terzo piano dello storico edificio di piazza Dante, dichiarato inagibile ma che «non influisce sulla stabilità degli altri piani», ha precisato Di Sabatino, così come la discussione si è incentrata anche sulle difficoltà del percorso di evacuazione: la dirigente scolastica Loredana Di Giampaolo ha assicurato l'apertura di una ulteriore uscita di sicurezza verso l'esterno dell'edificio.

Il Comitato spontaneo dei “Genitori uniti per la trasparenza e la sicurezza nelle scuole – Melchiorre Delfico” ha partecipato all’iniziativa chiedendo nuovamente «strutture alternative al fine di garantire la ripresa delle lezioni in piena serenità», ma la richiesta non è stata accolta dagli enti preposti.

«Durante l’incontro», spiega il comitato di genitori, «sono emerse ulteriori problematiche inerenti l’applicazione del D.Lgs. 81/08 che meritano dunque ulteriori approfondimenti».

per questo per oggi è stata organizzata una manifestazione di protesta per sottolineare e chiedere agli enti di competenza la massima trasparenza nella divulgazione della documentazione inerente il Complesso Melchiorre Delfico.

Il Comitato spontaneo chiede inoltre di avviare un percorso partecipativo che possa portare all’eliminazione delle criticità evidenziate e a trovare le soluzioni più idonee per tutti gli studenti dei cinque istituti.







ALL’AGRARIO MERCOLEDI’

La riapertura è prevista per tutti gli Istituti superiori, tranne l'Agrario dove si rientra mercoledì







TERAMO. LE SCUOLE COMUNALI

Sotto il Municipio invece c’erano i genitori degli alunni delle scuole comunali.

Intanto proseguono le verifiche dei Tecnici Comunali di Teramo e della Protezione Civile. Ieri sono state emanate 5 ordinanze di sgombero da parte del sindaco Brucchi che interessano stabili a Cartecchio, Ponte a Catena, Frondarola, Villa Tordinia. Le ordinanze hanno coinvolto 5 nuclei familiari.

Il sindaco, Maurizio Brucchi, d'intesa con i Dirigenti scolastici e grazie alla collaborazione con la Cives Teramo, Protezione Civile Gran Sasso, Alpini Teramo e Gadit, si sottolinea in una nota, garantiranno per la giornata di oggi in tutti i plessi scolastici l'assistenza e il supporto operativo di Protezione Civile e di pronto intervento.

Inoltre il sindaco ha disposto la chiusura, a tempo indeterminato e fino a nuovo atto, dei plessi scolastici, con categoria “C – parzialmente inagibile” e E “inagibile” dai controlli del Dipartimento Protezione Civile» che sono :

1. Edificio ospitante la Scuola Media “F. Savini” in via D’Annunzio – Via Pascoli (C – parzialmente inagibile)

2. Edificio ospitante le scuole dell’infanzia e primaria “San Giuseppe” in Via dei Funari – Discesa San Giuseppe. (C- parzialmente inagibile)

3. Edificio ospitante la scuola dell’infanzia di Villa Ripa (E – inagibile)

4. Edificio ospitante la scuola dell’infanzia di Via Tevere (E – Inagibile)

La sospensione delle attività didattiche per questi plessi segue questo calendario:

- Fino a martedi 15 novembre p.v. compreso, per l’Istituto Agrario Superiore “Rozzi” sito in Teramo, Piano d’Accio;

- Fino a mercoledì 16 novembre p.v. compreso, per la Scuola dell’infanzia di Via Tevere ;

- Fino a sabato 19 novembre p.v. compreso, per la Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe”, la Scuola primaria “San Giuseppe” e la Scuola Secondaria di 1° grado “F. Savini”;

Il primo cittadino ha inoltre ordinato l’immediato trasferimento della Scuola dell’Infanzia di Villa Ripa nei nuovi locali individuati presso l’edificio scolastico di “Fornaci Cona” al fine di ivi consentire il riavvio delle attività didattiche a partire da oggi lunedì 14 novembre.

Trasferimento, previa requisizione degli spazi necessari eventualmente concessi a qualsiasi titolo a terzi, associazioni, comitati e soggetti comunque denominati, della Scuola dell’Infanzia di Via Tevere nei nuovi locali individuati presso la Scuola Media “D’Alessandro”, al fine di ivi consentire il riavvio delle attività didattiche a partire da giovedì 17 novembre.

Disposta anche il trasferimento della Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe” nei nuovi locali individuati presso l’edifico scolastico “Via Diaz”,per far ripartire le lezioni lunedì 21 novembre.

Così come per il trasferimento dei plessi Scuola secondaria “F. Savini” e scuola primaria “San Giuseppe” dagli edifici dichiarati inagibili sopra citati, nei nuovi locali individuati presso la Scuola “R. Molinari” sita in Teramo, Piazza Aldo Moro, il cui edifico è in corso di allestimento. Anche qui le lezioni dovrebbero ricominciare il 21 novembre.