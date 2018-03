Terremoto: ora sono 130 i Comuni del cratere.Si attende gara per container

ROMA. Con la terra che continua a tremare, e la prima neve che ha fatto la sua comparsa sui Sibillini, il governo accelera per l'arrivo dei container nelle zone terremotate: il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, dopo la pubblicazione nella serata di ieri del decreto legge in Gazzetta Ufficiale, ha firmato l'ordinanza che consente a Consip - la centrale d'acquisto di palazzo Chigi - di avviare la procedura negoziata per il noleggio, il trasporto, l'installazione e la rimozione dei container.

E il commissario per la ricostruzione Vasco Errani ha annunciato che entro lunedì con un'altra ordinanza verranno indicati i 130 comuni che rientrano nel nuovo cratere sismico, più del doppio di quelli che erano stati inseriti dopo il sisma del 24 agosto.

Entro cinque giorni a partire da oggi, dunque, le aziende interessate alla gara dovranno presentare le loro offerte e indicare quanti moduli sono in grado di fornire entro 15 giorni: tempi ridottissimi, che consentiranno entro l'inizio di dicembre di installare i primi container. Si tratta in ogni caso di una soluzione 'tampone' che non è mai piaciuta ai tecnici viste le condizioni climatiche delle zone colpite dal terremoto ma che è tornata d'attualità dopo le pressioni della politica. Che poco conosce tempi, modalità e necessità di un'emergenza.





«Le soluzioni alloggiative preferibili - ha ribadito anche oggi il Dipartimento - restano le autonome sistemazioni e le strutture ricettive che possano offrire standard migliori».

Ed infatti i container saranno tutt'altra cosa rispetto alle soluzioni abitative d'emergenza, le 'casette' di cui si parla da mesi. Il bando infatti prevede la fornitura di container 'comuni', vale a dire per un massimo di 3 persone e senza servizi. In sostanza, i campi che si andranno ad allestire, ricalcheranno in tutto e per tutto le tendopoli, con i container al posto delle tende: vi saranno quelli per gli alloggi, poi quelli con i servizi comuni - bagni e docce - la mensa e i locali lavanderia. Il motivo di questa scelta, è duplice: bisogna fare in fretta, e dunque non c'è tempo per realizzare le opere d'urbanizzazione necessarie ad accogliere strutture più confortevoli; è necessario ridurre al minimo l'occupazione delle aree. Perché in un territorio di montagna, «già molto compromesso in termini di viabilità e di infrastrutture», dice il Dipartimento, non è semplice individuare zone idonee.





E soprattutto è evidente a tutti che piazzare i container nei luoghi che si stanno individuando per realizzare i villaggi provvisori, impedirebbe di costruire le casette e dare una soluzione abitativa decente a chi ha perso tutto. Al momento, ha spiegato Curcio, sono già state ordinate 900 casette, che occuperanno 50 aree nelle quattro regioni interessate. Spazio per i container, dunque, ce n'è molto poco. Ecco perché, ribadisce la Protezione Civile le aree che verranno allestite saranno «insediamenti leggeri, facilmente rimovibili, che sostituiscono le tendopoli ricalcandone lo stesso impianto».

Ma non solo: i container non saranno per tutti. Coloro che sono negli alberghi o nelle residenze assistite, o usufruiscono del contributo di autonoma sistemazione, resteranno dove sono fino a quando non saranno pronte le soluzioni abitative. I container andranno invece a quei cittadini che hanno bisogni «specifici e puntuali connessi all'attività lavorativa».

Cittadini che saranno ovviamente individuati d'intesa con i sindaci.