Decreto terremoto: tutte le misure previste

ROMA. Entrerà in vigore appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto terremoto varato in Cdm il 4 novembre, ma con necessità di alcune modifiche, e approdato alla firma del Capo dello Stato. In 12 articoli fissa le misure urgenti dopo le forti scosse del 26 e del 30 ottobre, allargando il numero dei Comuni toccati dal decreto legge varato dopo il sisma del 24 agosto e confermando i poteri del Commissario straordinario per la ricostruzione.

MODULI ABITATIVI - Parte l'operazione moduli provvisori. I sindaci indicano alla Protezione civile le aree per i container: in assenza di indicazioni, procede il Capo della protezione civile con la Regione. Per fornitura e noleggio dei moduli e relative gare saranno possibili alcune deroghe al Codice appalti e non c'è obbligo di usare la banca dati istituita presso l'Anac, a cui però vanno trasmessi gli atti di gara.

RUOLO SINDACI, ASSUNZIONI NEI COMUNI - I sindaci sono autorizzati a portare avanti le opere di messa in sicurezza e gli interventi indispensabili anche sui beni artistici e culturali, per evitare danni ulteriori. Previste fino a 350 assunzioni, per un anno, con contratti a termine nei Comuni più colpiti, in deroga ai vincoli di spesa.

PATRIMONIO CULTURALE - Agli interventi sul patrimonio artistico danneggiato si applica il Codice appalti e per i lavori sotto i 40 mila euro si può procedere senza gara. La Soprintendenza può reclutare fino a 20 unità di supporto.

ALLEVATORI E AGRICOLTORI - Risorse per le attività agricole fino a 500 mila euro e agli allevatori con importi che fisserà il Ministero dell'Agricoltura. Le imprese possono avere rimborsi per interventi urgenti, affitto e acquisto macchinari.

SCUOLE - I dirigenti scolastici possono derogare al numero minino e massimo di alunni per classe e istituire posti di insegnati e personale Ata. Per far questo viene autorizzata la spesa di 5 milioni per il 2016 e di 15 milioni per il 2017.

VOTO REFERENDUM - Gli sfollati che hanno dovuto lasciare il Comune di residenza potranno votare al referendum del 4 dicembre nel luogo in cui sono temporaneamente alloggiati. Per farlo, dovranno far pervenire entro il termine di 5 giorni prima del voto, domanda al sindaco del Comune in cui dimorano, con copia del documento di identità.

ONERI ANNO PER ANNO - Per le misure previste nel decreto si stimano oneri per 412,54 milioni di euro nel 2016 aumentati a 418,54 milioni "ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento"; e a seguire per 346,11 milioni nel 2017; 280,7 milioni nel 2018; 62,4 milioni nel 2019; 41,9 nel 2020; 2 milioni nel 2021 e 0,14 nel 2022. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore il Ministero dell'Economia è autorizzato ad adottare le variazioni di bilancio e eventualmente le anticipazioni di tesoreria.







«Con questo provvedimento - ha spiegato D’Alfonso - sono 14 i Comuni abruzzesi citati nei decreti per i terremoti del 2016, di cui 6 per quello più recente: Campli, Castelli, Civitella del Tronto, Torricella Sicura, Tossicia, Teramo. I Comuni di Isola del Gran Sasso, Fano Adriano e Pietracamela saranno oggetto di misure regionali, così come il patrimonio religioso di Atri».

Il Governatore ha sottolineato «la straordinarietà del provvedimento: qualsiasi danno in qualunque Comune verrà risarcito, a patto che sia dimostrato il nesso causa-effetto tra sisma e danno; in questo senso la nozione di cratere è ormai desueta. Per quanto riguarda le scuole, saremo una delle prime Regioni a formulare elaborati per partecipare al piano Casa Italia, e su questo stimolerò subito i Comuni a fornirmi i curriculum vitae di ciascun edificio».

Il decreto prevede che «350 figure professionali aiuteranno i Comuni per le esigenze amministrative legate alle verifiche; vi saranno misure in deroga per le assunzioni; tutte le opere viarie saranno di competenza dell’Anas su indicazione dell’autorità commissariale; per la ricognizione del danno, le schede Aedes saranno affiancate dalle schede Fast, più semplici e veloci. Infine - ha detto D’Alfonso - ringrazio il vicepresidente Giovanni Lolli per il prezioso supporto fornito».