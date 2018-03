Scuole e terremoto, slitta ancora la riapertura di alcune scuole del Teramano

A Teramo inagibile anche la Materna di via Tevere. Si cerca soluzione per sistemare 95 bambini

TERAMO. Lavori senza sosta nelle scuole della Provincia di Teramo per verificare la sicurezza delle strutture e riaprire i cancelli agli studenti.

Nella giornata di martedì sono stati completati i lavori di riparazione danni su parti non strutturali nelle scuole di Giulianova (Liceo Curie, Ipse Crocetti, Ipias Pagliaccetti, Itt Cerulli) ma la Provincia si prende un altro giorno di tempo (da ordinanza comunale dovrebbero riaprire domani, ndr) per consentire «l’accesso delle squadre di pulizia a seguito dei lavori svolti».

A Giulianova, quindi, nei soli istituti superiori, si torna a scuola giovedì. Stesso discorso a Castelli, per l’Istituto d’arte “Grue” dove il sindaco ha già procrastinato di un giorno la ripresa dell’attività didattica per consentire al personale la pulizia della scuola.

Considerata la necessità di procedere ad ulteriori ed approfondite verifiche delle condizioni di sicurezza degli edifici e aree scolastiche, anche tutti i plessi scolastici di Montorio, compresa la Scuola dell'Infanzia Paritaria 'S. Gabriele', con esclusione dell'Asilo Nido 'Nonna Papera', resteranno chiusi i prossimi 11 e 12 novembre. Lo ha deciso il sindaco Giovanni Di Centa con una apposita ordinanza

A Teramo, da lunedì, è al lavoro una squadra di tecnici ed esperti dell’Università di Pescara inviata dalla Protezione civile che sta ispezionando il Liceo/Convitto Delfico e il Pascal.





Mercoledì mattina arrivano i tecnici del Consorzio Reluis, dipartimento Protezione Civile, che proseguirà nelle ispezioni delle scuole del capoluogo. Per ogni struttura esaminata verrà rimessa alla Dicomac (direzione comando e controllo della protezione Civile) la scheda Aedes, una scheda che certifica lo stato di agibilità dell’immobile e prescrive gli eventuali interventi dopo un evento sismico.

Sempre mercoledì mattina alle 9 il presidente e il consigliere delegato all’edilizia scolastica, Graziano Ciapanna, incontreranno i dirigenti degli istituti superiori del comune di Teramo sia per riferire dei lavori svolti che dei sopralluoghi in atto.

«Stiamo seguendo scrupolosamente i protocolli in maniera che sia noi che la Protezione civile, il governo regionale e nazionale, gli studenti e le famiglie abbiano a disposizione ogni informazione possibile per una serena valutazione – spiega il presidente Renzo Di Sabatino – le nostre decisioni, però, non potranno che essere conseguenti alle risultanze tecniche le uniche in grado di certificare l’agibilità o meno di una struttura. L’emergenza va gestita, il futuro anche prossimo va programmato e a questo stiamo già lavorando da tempo: chiedo a tutti di riflettere sul fatto che dobbiamo recuperare uno scarto lungo almeno un decennio fra quello che andava fatto e quello che non è stato: non si fa in poche settimane».

Da un primo report, dal 24 agosto ad oggi, la Provincia ha già speso, solo per lavori di somma urgenza che sono ben altra cosa dai danni subiti da un’opera, circa 2 milioni e 700 mila euro, intervenendo nelle scuole, sulle strade e sui ponti.



A TERAMO INAGIBILE ANCHE LA MATERNA DI VIA TEVERE

Nella città di Teramo oggi sono state portate a termine le verifiche di 23 delle 31 scuole del territorio. Domani verranno verificati gli edifici mancanti, per cui nella serata si avrà il quadro completo della situazione.

Nelle verifiche svolte finora, tutte le scuole sono state classificate A o B, mentre sono stati dichiarati inagibili, come noto, la Elementare San Giuseppe e la Media Savini ricollocate entrambe alla Molinari; la Materna della San Giuseppe è stata invece dislocata alla D’Alessandro.

Oggi è stata dichiarata inagibile anche la Materna di Via Tevere; la Giunta sta ora valutando dove collocare i 95 bambini che frequentano tale struttura.







SGRAVI PER GLI ASILI

Intanto a Teramo l’amministrazione Brucchi oggi ha costituito l’Ufficio Sisma, che avrà una collocazione strategica ed autonoma, individuata nel Parco della Scienza, area dotata di parcheggio e che permette una facile fruibilità. Le attività di tale ufficio si protrarranno per un arco di tempo ipotizzabile in un lungo periodo, vista la quantità di attività cui sarà sottoposto. Dell’Ufficio fanno parte rappresentanti dei seguenti Servizi: Autonoma Sistemazione, Ufficio Tecnico Comunale, Ricostruzione Pubblica, Ricostruzione Privata. Il personale dovrà snellire le pratiche procedurali.

E proprio oggi la Giunta Municipale ha approvato una delibera con la quale sancisce lo sgravio del 30% delle rette degli Asili per il mese di Novembre, lasciando i servizi invariati; il provvedimento è stato approvato in considerazione dei giorni di chiusura resisi necessaria relativamente al sisma.

Per quanto riguarda l’Asilo Nido “Lettieri”, la Giunta ha deliberato temporaneamente e in misura precauzione, anche accogliendo le richieste delle educatrici, lo spostamento dei bambini in tre strutture site ai piani terra: Piano Solare, Colleatterrato, Gammarana. Il Nido di Via Diaz è infatti ubicato al secondo piano dell’immobile, e dopo le verifiche della Protezione Civile, è stato classificato in classe A. Il provvedimento di Giunta, pertanto, è stato emesso al solo fine di dare una risposta alle richieste delle educatrici, preoccupate per una eventuale evacuazione.





14 ORDINANZE DI SGOMBERO

Sono state emanate, oggi, 14 Ordinanze di sgombero che interessano stabili nelle frazioni di Cona, Fonte Baiano, Colleatterarato, Villa Tordina, Cavuccio e, nel centro Storico, in Via Antica Cattedrale, Vico della Montagnola, Via Taraschi. Le Ordinanze hanno coinvolto 41 famiglie.

Ad oggi sono 145 le famiglie che hanno richiesto il contributo economico per l’Autonoma Sistemazione e 33 quelle che hanno optato per la struttura ricettiva.

E’ inagibile una piccola parte della Casa di Riposo De Benedictis.