Terremoto Abruzzo, 2.864 sfollati e 13 mila edifici danneggiati

ABRUZZO. A quasi 4 giorni dalla scossa di magnitudo 6.5 che martedì ha fatto tremare tutto il centro Italia sono scesi a 2.864 gli sfollati abruzzesi.

«Quasi 2 mila», invece per le agenzie di stampa nazionali , un dato che conferma un certo problema di comunicazione tra istituzioni e mondo dell’informazione.

Ben 106 i Comuni che hanno inviato segnalazioni di danni e 13 mila gli edifici danneggiati tra quelli pubblici e privati.

Il report lo ha fornito venerdì pomeriggio il presidente della Regione, Luciano D’Alfonso, che ha annunciato l’arrivo del commissario al terremoto, Vasco Errani per la prossima settimana.

A lui il compito di illustrare il decreto approvato oggi dal Governo.

«Voglio rendere certo che tutti verranno risarciti, previa accertamento del rapporto causa-effetto per i danni derivanti da sisma», ha assicurato ancora oggi D’Alfonso, «e sarà aumentato il numero degli accertatori per velocizzare le verifiche. Inoltre verrà introdotto un nuovo tipo di scheda (Fast) per accelerare i tempi di accertamento».

Intanto il Ponte sul Fosso dei Colli, nel Comune di Castiglione a Casauria, è stato chiuso al traffico veicolare e ciclopedonale. Oggi il dirigente del settore Viabilità della Provincia di Pescara, Paolo D’Incecco, ha firmato l’ordinanza di chiusura, contestualmente alla limitazione del transito, limitato ai residenti e ai mezzi di soccorso, sul tratto stradale della Strada Provinciale 53, dal km 2 + 400 fino al km. 3+560, nel territorio del Comune di Castiglione a Casauria.

L’infrastruttura, come spiega il dirigente, «presenta un cedimento in corrispondenza della spalla destra, guardando verso valle, e precisamente nella zona sottostante l’appoggio delle travate, con evidenti lesioni del paramento esterno in corrispondenza della spalla stessa, delle murature di contenimento e di protezione della rampa di accesso, quest’ultima con evidenti segni di cedimenti e di rifacimento del manto stradale».

Inoltre «il susseguirsi dei ripetuti fenomeni sismici ha sottoposto ad un forte stress strutturale l’opera, già parzialmente compromessa, ponendo fondati dubbi riguardo la sicurezza della circolazione stradale e rendendo concreta, conseguentemente, la proposta d’interdizione al traffico veicolare».

A L’Aquila, invece, il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente ha disposto, con ordinanza, lo sgombero per motivi di pubblica incolumità di 30 alloggi del complesso di edilizia pubblica residenziale della frazione di San Gregorio, a seguito del terremoto che ha interessato il centro Italia domenica scorsa.





Il settore Ricostruzione pubblica e il servizio Assistenza alla Popolazione del Comune dell'Aquila effettueranno lo sgombero entro 20 giorni.

Gli assegnatari saranno trasferiti in altri alloggi disponibili dei complessi Case e Map, situati prioritariamente nelle zone limitrofe. Le aree di pertinenza degli appartamenti saranno transennate, sarà avviata la campagna di indagini strumentali e geotecniche propedeutica agli interventi di riparazione, consolidamento e adeguamento sismico degli edifici, oltre all'intervento di demolizione del blocco B.

Intanto sempre oggi la giunta regionale ha approvato gli schemi di convenzione proposti dalla Regione Umbria per i Mapre (moduli abitativi provvisori rurali) e dalla Regione Lazio per i moduli stalle.

A giorni, gli imprenditori agricoli aventi diritto saranno contattati dai tecnici della Protezione Civile regionale abruzzese per le modalità operative per la collocazioni di tali importanti strutture.

«E’ un primo traguardo che tranquillizza gli operatori di un settore vitale dell’economia abruzzese» , ha dichiarato l’assessore alle politiche agricole Dino Pepe.