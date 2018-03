Sisma. Ora le casette arrivano in primavera...

ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO). Arriveranno a primavera le casette provvisorie per i terremotati, casette in legno nell'immaginazione dei tanti sfollati delle regioni colpite dal sisma (Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo), in realtà realizzate anche in altri materiali, note a tutti con l'acronimo Sae (soluzioni abitative d'emergenza), che permetteranno alle popolazioni di rimanere nei loro territori in attesa della ricostruzione dei centri abitati.

La scadenza è stata ribadita ieri durante una riunione operativa a Pescara del Tronto dal commissario straordinario Vasco Errani e dal capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. Tempi dettati non solo dalla fornitura e dall'assemblaggio delle strutture, ma dalla necessità di realizzare opere di urbanizzazione, portando nelle aree individuate acqua, luce, gas, fogne e realizzando strade e marciapiedi.

Oggi, due mesi dopo il terremoto, a Pescara del Tronto, la frazione ormai ridotta a cumuli di macerie, sono state ricordate le 51 vittime delle Marche con una messa, alla presenza della presidente della Camera Laura Boldrini, dell'europarlamentare Simona Bonafè, di Errani e Curcio, del governatore Luca Ceriscioli, del sindaco Aleandro Petrucci.

La Boldrini ha mantenuto la promessa fatta un mese fa ed è tornata in questa area martoriata dal terremoto. Ha visto ancora vivo il dolore, e anche la speranza e la voglia di reagire della popolazione, ma ha pure percepito l'ansia sull'immediato futuro. La gente, ospite di altre strutture, in altri paesi o anche sulla costa, vuole tornare ala più presto nelle proprie zone anche se dentro le Sae. "Si sta lavorando, è stato detto fin dall'inizio che c'erano tempi da rispettare" ha detto la terza carica dello Stato, invitando alla pazienza e "a non dividersi" e sottolineando la vicinanza delle istituzioni. La gente di Arquata, Pescara del Tronto e Capodacqua chiede risposte che oggi ha in parte avuto. Dalla riunione presso il Ccr è emerso che sono state individuare sei aree che dovrebbero ospitare complessivamente 160 casette. Al momento resta fuori da questo progetto la frazione di Capodacqua, i cui abitanti invece premono per tornare a vivere vicino alle loro case.

"E' da vedere se riusciremo a realizzare un campo a Capodacqua - ha detto Errani -. Prima, infatti, dobbiamo capire se è possibile realizzare una via di accesso per i camion; dobbiamo creare una strada alternativa a quella che c'è e non è semplice". Senza dimenticare la grande incognita del meteo in inverno. La macchina della protezione civile è comunque pronta a mettersi all'opera. "Il Comune di Arquata sta definendo quello che è il fabbisogno e credo che in settimana saremo pronti a procedere" ha assicurato Curcio. Intanto ci si prepara ad inaugurare, il primo novembre, la prima chiesetta in legno nel cimitero di Pescara del Tronto. E a metà novembre sarà smantellata la tensostruttura della scuola al campo di Borgo, sostituita da una scuola a moduli.