Concorsone, arrivate già 2.715 domande. Precari protestano. Giuliante a Barca: «fermare tutto»

L’AQUILA. Questa mattina protesta dei precari davanti al palazzo del Comune.



Concorsone, arrivate già 2.715 domande. Giuliante a Barca: «fermare tutto»

Per l’assessore regionale «spocchiosa strafottenza» da parte del ministero

L’AQUILA. Sono 2.715 le domande già pervenute per partecipare al concorso per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei 56 Comuni del cratere, dopo il sisma del 6 aprile 2009.

I dati sono del ministero per la Coesione territoriale. Si tratta - spiega una nota del dicastero - di una prima rilevazione effettuata a quindici giorni dalla scadenza del bando di concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 71 dell'11 settembre scorso e relativo all'assunzione a tempo indeterminato di 300 unita' di personale di varie qualifiche e inquadramenti, da impiegare in parte presso gli uffici del Ministero Infrastrutture e Trasporti e in parte in quelli degli Enti Locali coinvolti nel sisma. L'Abruzzo è la regione dalla quale provengono più domande, 1400 al momento. Sono circa 400 quelle della Campania e 200 provengono anche dalla Sicilia.

Ma intanto le polemiche sul concorso non scemano e i più preoccupati sono i precari che avevano chiesto rassicurazioni che non sono arrivate.

L’assessore Gianfranco Giuliante ha scritto una lettera di fuoco al ministro Fabrizio Barca. Proprio l’esponente del governo Monti qualche giorno fa in città, parlando con alcuni precari, era stato chiaro: «la musica è cambiata», «il meccanismo concorrenziale aperte è una garanzia per voi», «a noi serve competenza acquisita e maturata nel lavoro ma è necessario anche aprirsi attraverso un concorso pubblico. Questo è un mondo nuovo in cui a tutti viene data una possibilità».

Ma Giuliante non si arrende e chiede un « ripensamento» delle scelte poste alla base della procedura concorsuale. Per l’assessore se con «spocchiosa veemenza» e «spocchiosa strafottenza» sono passate deroghe alla normativa dei concorsi si sarebbe dovuto fare di più.

Una deroga su tutte era necessaria, sottolinea l’assessore, ovvero «indire concorsi interamente riservati ai precari degli Enti locali del cratere e della Regione Abruzzo, direttamente coinvolti nella ricostruzione, attesa la peculiarità della situazione».

«È assurdo», insiste Giuliante, «che un concorso che riguarda la ricostruzione dell’Aquila venga gestito in proprio da un Ministero. L’assessore chiede di «fermarsi a iflettere sulla necessità di una serena e condivisa revisione del tutto».

Chiede perciò di sospendere il bando «e di riprendere contestualmente un "vero" confronto diretto con gli Enti territoriali».

