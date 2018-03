Terremoto: firmata intesa sui 7 piani di ricostruzione

ABRUZZO. Ofena, in provincia dell'Aquila, Bussi, Popoli, Civitella Casanova, Montebello di Bertona, Cugnoli e Brittoli, in provincia di Pescara.

Sono i 7 Comuni dell'Area omogenea 5 che oggi hanno sottoscritto l'Intesa con il Commissario delegato per la ricostruzione Gianni Chiodi. «Mi congratulo con i sindaci, le Università e il coordinatore dell'Ucr, Gaetano Fontana, perche' hanno avuto una capacita' notevole nel predisporre i piani di ricostruzione e, con lo stesso piacere con cui ho firmato i progetti di Barete e Rocca di Mezzo (il 24 e il 30 aprile scorso), oggi sottoscrivo l'intesa con i sindaci dell'Area omogenea 5 su questi ulteriori 7 piani, che - ricorda il Commissario delegato - sono strumenti previsti per legge, non sono un'assurda ottemperanza normativa, come qualcuno vuol farci credere».Nell'insieme, i 7 Piani dell'Area omogenea 5 prevedono investimenti per oltre 215 milioni di euro. Gli indennizzi per il rifacimento degli edifici privati sono pari a 168,2 milioni di euro. Sono previsti, inoltre, interventi pubblici sulle reti e sull'edilizia monumentale per un totale di 52 milioni di euro. Solo per gli interventi prioritari, da realizzare mediamente in tre anni di lavori, i 7 piani approvati oggi prevedono una spesa complessiva di 82 milioni di euro, corrispondente al 38% del costo totale stimato, di cui 67,4 milioni di euro di indennizzi per i privati e 14,4 milioni di euro per gli interventi pubblici. La conclusione degli interventi previsti dai Piani di ricostruzione varia, a seconda della dimensione e delle caratteristiche specifiche, da un minimo di 4,5 anni a un massimo di 8 anni. La superficie complessiva dei 7 piani di ricostruzione dell'Area 5 è pari a 34,16 ettari, corrispondente ad oltre il 20% del centro storico dell'Aquila (160 ettari).Il sindaco di Bussi, coordinatore dell'area omogenea 5, ha evidenziato che senza il supporto della struttura commissariale, «oggi non sarebbe stato raggiunto questo traguardo straordinario; la struttura ha, infatti, fornito ai piccoli Comuni tutte le informazioni e le procedure necessarie per giungere oggi alla sottoscrizione dell'Intesa, attraverso un processo di governance 'bottom -up', cioè grazie ad un approccio partecipativo che è partito dalle reali necessità della comunità, senza imposizioni dall'alto».