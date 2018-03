Anas: l’Anas non abbatterà alcuna abitazione ad Onna

L’AQUILA. L’Anas non abbatterà la cas superstite ad Onna. Lo ha assicurato questa mattina in diretta su Radio Vaticana, il capo compartimento Anas de L’Aquila, Valerio Mele.





Intervistato dal giornalista Federico Piana, Mele ha fatto chiarezza sul progetto della realizzazione della ‘Variante Sud' de L'Aquila, in Abruzzo, e sul presunto abbattimento di una delle case superstiti del terremoto ad Onna, di cui avevano parlato alcuni media nella giornata di ieri.

Si tratta di una delle poche case che erano rimaste in piedi ad Onna dopo il terremoto e che secondo alcuni sarebbe potuto diventare il simbolo della ricostruzione.

«Il progetto dell'Anas», ha dichiarato l'ingegner Valerio Mele, «non prevede l'abbattimento della casa in questione, che si trova a distanza di oltre 35 metri dall'ingombro massimo del rilevato che sarà realizzato».

Nel corso dell'intervista il Capo Compartimento dell'Anas ha spiegato che «la necessità di realizzare la variante al servizio della viabilità de L'Aquila e del territorio era già evidente prima del terremoto, ma dopo l'evento sismico è diventata ancora più urgente. Il tracciato è stato concordato nelle sedi competenti con tutti gli Enti locali, compresi i rappresentanti della circoscrizione di Onna».

«Il progetto nel corso di questi mesi è stato già modificato – ha aggiunto Valerio Mele – e ad oggi, rispetto alla bozza originaria, prevede l'eliminazione di un viadotto, che è stato sostituito con un rilevato, e l'eliminazione di uno svincolo proprio nei pressi di Onna. Inoltre, è prevista una mitigazione sia acustica che paesaggistica dell'opera, che disterà oltre 150 metri dal centro abitato di Onna e, come detto, 35 metri dall'abitazione antisismica della maestra elementare Margherita Nardecchia Marzolo, ubicata fuori dal centro abitato, a pochi passi dal fiume Aterno».

«Naturalmente – ha confermato il Capo Compartimento dell'Anas - tutto può essere ulteriormente perfezionato e l'Anas ha sempre manifestato ampia disponibilità a discutere aspetti di dettaglio del progetto con gli Enti locali».

Per quanto riguarda i tempi di realizzazione dell'opera, Valerio Mele ha concluso affermando che «la gara d'appalto è in corso e, quindi, tra qualche mese potranno partire i lavori, che dureranno un anno».



10/06/2010 10.50