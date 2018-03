Sfollati, Giunta approva nuova convenzione con gli albergatori

L'AQUILA. Assessore Stati: «tutelati i terremotati aquilani ospiti negli hotel. Colazione da asporto per gli studenti.





La giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra la Regione e le associazioni regionali di categoria, compresi i titolari e gestori di alberghi, residence, campeggi, villaggi, ristoranti e servizi catering.

«Con l'approssimarsi della stagione invernale – ha spiegato l'assessore Daniela Stati – occorreva regolamentare con una nuova convenzione questa ulteriore fase dell'accoglienza delle famiglie sfollate presso le strutture ricettive abruzzesi, garantendo al contempo la libera attività commerciale da svolgersi presso le strutture stesse».

Il 10 settembre scorso è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il sottosegretario Guido Bertolaso, il presidente della Regione, Gianni Chiodi e il Coordinamento delle associazioni degli operatori della ricettività del turismo (Assoturismo Confersercenti, Federalberghi Confcommercio, Federturismo Confindustria, Agriturist Abruzzo e FAITA Abruzzo).

«La convenzione approvata – ha continuato la Stati - ha già prodotto i suoi effetti, a partire dal 10 settembre per le strutture alberghiere della provincia dell'Aquila interessate dal protocollo d'intesa e ne produrrà, a partire dal prossimo 1° ottobre, per le altre strutture. Devo dare atto al Coordinamento delle Associazioni degli operatori della ricettività di essersi impegnato prontamente per mettere a disposizione del Commissario delegato per l'emergenza un numero di posti letto non inferiore al 75 % della disponibilità totale esistente nelle strutture alberghiere e ricettive della provincia aquilana». Per rispetto della convenzione è stata istituita una commissione incaricata di verificare e vigilare sulla qualità e la quantità delle somministrazioni previste, nonché sul trattamento generale riservato agli ospiti dai gestori, con la presenza anche di rappresentanti degli ospiti.

«Inoltre si è pensato anche di far predisporre un pranzo al sacco adatto per una alimentazione completa per gli alunni che si recano a scuola all'Aquila, oltre ad assicurare loro una prima colazione da asporto – ha concluso l'assessore - tutto questo impegno è necessario per facilitare la permanenza dei cittadini aquilani ospiti nelle strutture ricettive ai quali dobbiamo garantire un buon soggiorno in attesa di un rientro nei luoghi di residenza».

Per quanto concerne il pagamento delle fatture per le strutture ricettive in questi giorni si sta procedendo al pagamento del 50 % del mese di luglio, mentre a breve si avvierà il pagamento del saldo di maggio.



