Arrivano 3,5 mln, riparte la stagione sciistica sul Gran Sasso

L’AQUILA. La stagione sciistica potrà ripartire. Lo rende noto il sindaco dell’Aquila Massimo Cialente. Salvati 40 posti di lavoro.





Il Comune ha reperito il finanziamento da tre milioni e mezzo di euro – come ha spiegato il sindaco dell'Aquila – necessario per effettuare la revisione generale e i lavori di ammodernamento dell'impianto della funivia.

I fondi sono stati messi a disposizione dalla Protezione civile.

«Ringrazio, ancora una volta, il commissario Bertolaso», ha detto Cialente, «che ha accolto le mie richieste e compreso la necessità di tutelare e rilanciare una delle principali risorse economiche del nostro territorio: il turismo estivo e invernale della nostra montagna».

La stagione sciistica potrà quindi ripartire regolarmente, garantendo la salvaguardia dei 40 posti di lavoro dei dipendenti stagionali del Centro turistico e delle circa 200 persone che lavorano nell'indotto sciistico, tra operatori turistici, maestri di sci ed esercenti.

«È stato compiuto – ha concluso Cialente – un primo passo necessario per il rilancio del bacino turistico del Gran Sasso. Un atto che troverà continuità progettuale e strategica nel potenziamento dell'aeroporto di Preturo, altro anello fondamentale nelle politiche di sviluppo turistico e di ricostruzione del tessuto sociale, economico e occupazionale».

Oltre alla Protezione civile, il sindaco ha ringraziato i vertici del Centro turistico Gran Sasso, sia quelli attuali che quelli uscenti, che hanno lavorato e collaborato fattivamente a questo risultato.

«Ricordo che il mandato da me assegnato al nuovo Cda dell'azienda, fondamentalmente, si concentra su tre punti: assicurare l'apertura della funivia alla ripresa della stagione invernale, privatizzazione del Ctgs, secondo quanto stabilito dal Consiglio comunale, salvaguardia dei livelli occupazionali».

I lavori di revisione e ammodernamento della funivia riguarderanno anche l'illuminazione della linea, che renderà possibile anche il servizio notturno, e l'ottimizzazione del trasporto delle persone diversamente abili.

Il presidente del Centro turistico Gran Sasso Vittorio Miconi ha espresso il proprio ringraziamento al sindaco. Il presidente, parlando anche a nome dell'intero consiglio di amministrazione, ha rimarcato l'importanza del provvedimento, in riferimento alla tutela dei livelli occupazionali e della salvaguardia del potenziale economico e turistico del bacino sciistico del Gran Sasso.

«Il Contributo riconosciuto dalla Stato italiano per la riapertura dell'impianto – ha detto il presidente - unitamente all'immagine sfondo del nostro massiccio, utilizzata nel recente vertice G8, ci forniscono la misura della importanza che viene tributata al Gran Sasso, quale patrimonio naturalistico, ambientale e turistico, della nostra nazione. Spetta adesso a noi Aquilani prenderne giusta consapevolezza e farne, nel più breve tempo possibile, con tenace lavoro ed orgoglio di “gente di montagna”, il baluardo della nostra ricostruzione».

18/09/2009 12.04