Mutui post terremoto. Adusbef: «banche mettono in difficoltà terremotati»

LA PROTESTA. L'AQUILA. La denuncia era partita qualche giorno fa da un cittadino aquilano che si era accorto di dover pagare gli interessi del mutuo relativi al periodo 6 aprile- 31 dicembre.





Oggi scende in difesa dei consumatori anche l'Adusbef che sottolinea che non viene rispettato dalle banche il periodo di sospensione previsto dal "decreto Abruzzo".

Il presidente dell'associazione, Elio Lannutti, che è anche senatore Idv, evidenzia che le banche così non aiutano i terremotati.

«Chi ha un contratto di mutuo con capitale residuo tra 85.000 e 100.000 euro - afferma Lannutti - e che ha avuto la casa distrutta dal terremoto, dovrà mettere in conto pagamenti arretrati di interessi tra 2.400 e 3.000 euro, da corrispondere dall'1 al 15 gennaio 2010, soldi che - dicono le banche - devono essere pagati anche se il mutuo è stato sospeso, poiché il decreto Abruzzo non prevede il titolo gratuito».

«Banche, contesta l'associazione dei consumatori, «che vantano di aver aiutato 'tangibilmente le popolazioni terremotate' con la 'revoca dei fidi' e la 'sospensione delle carte di credito' a cittadini che versano in gravose difficoltà economiche aggravate dalla disgrazia, invece di allungare la vita residua del mutuo mettendo in coda alle rate i 9 mesi arretrati ossia il periodo dal 6 aprile al 31 dicembre, come sarebbe sacrosanto per venire incontro ai terremotati senza perderci nulla visto che gli interessi continueranno a maturare».

L'Adusbef, che nella nota si chiede come faranno a far fronte ai pagamenti i cittadini terremotati, annuncia inoltre di aver inviato una lettera al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e al ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, per chiedere l'interpretazione autentica del decreto Abruzzo, ossia l'obbligo per le banche di allungare la vita residua dei mutui e dei prestiti mettendo in coda i ratei degli interessi maturati.

«Gli interessi andranno pagati anche se il mutuo è stato sospeso - ha confermato qualche giorno fa il direttore della filiale di Ovindoli della Carispaq, Agostino Alonzi - in quanto il decreto non prevede il titolo gratuito. Dovranno quindi essere pagati gli interessi semplici relativi al periodo di sospensione».



