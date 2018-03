Rossini: «qualcuno ha tentato di aprire la mia cassaforte»

L’AQUILA. Un episodio scoperto qualche giorno fa e raccontato solo oggi dal procuratore capo della Repubblica dell’Aquila, Alfredo Rossini. Il ministro Alfano a L’Aquila: «non alimentare allarmismi su infiltrazioni mafiose».





«Forse volevano trovare ricordi di famiglia o forse qualche elenco di persone - ha commentato - ma non lo teniamo lì, non siamo così semplici».

Il procuratore ha anche spiegato che il fatto si riferisce sicuramente a tempi successivi al terremoto e ha confermato che nella cassaforte non c'erano né cose né dati relativi all'inchiesta in corso ma , vi erano soltanto fascicoli di processi.

Il procuratore ritiene che, probabilmente, i ladri cercassero altre cose. «Non certamente - ha detto scherzando - gioielli o preziosi».

«E' un'inchiesta che incuriosisce molto e non so perché - ha concluso Rossini -. Questa vicenda si ricorderà per sempre, senza piacere».

E questa mattina è arrivato a L'Aquila anche il Ministro della Giustizia Angelino Alfano che ha partecipato all'inaugurazione della nuova sede del Tribunale.

«Le istituzioni giudiziarie tornano a funzionare», ha detto Alfano, «si torna alla normalità. Siamo lieti di questa giornata, che è la prova di efficienza e presenza dello Stato».

Alfano ha parlato anche del pericolo delle infiltrazioni mafiose: «non alimenterei allarmismi. Le infiltrazioni possono annidarsi in tutte le opere pubbliche. Noi, pero', abbiamo posto in essere un severissimo pacchetto di norme che contrastano la mafia e che inducono gli imprenditori alla denuncia in caso di tentativo di estorsione e che mirano a prevenire le infiltrazioni nelle amministrazioni pubbliche».

E parlando dell'inchiesta in corso sui crolli sospetti il ministro ha assicurato che «in autunno ci saranno i primi riscontri».

«Ho avuto modo di vedere i risultati dei carotaggi sul cemento armato», ha aggiunto Rossini, «e ho notato una particolarità che le successive analisi potrebbero confermare: il pietrisco usato per il cemento, si spera armato, è delle cave abruzzesi La gente ha fiducia in questa inchiesta», ha concluso Rossini, «noi da sempre siamo impegnati a trovare la verità».

26/05/2009 12.10