Nessuno rientra nelle case agibili, «meglio restare in tenda»

L’AQUILA. Si prova a tornare alla normalità dopo le 307 case dichiarate agibili.

Visualizza

Ma la gente ha paura e preferisce restare in tenda. Intanto ieri una denuncia-querela e' stata presentata alla Procura dell'Aquila, dall'avvocato Marino Marini, che assiste i genitori di Alessio Di Simone.Alessio era uno studente universitario di 25 anni di Penne, morto il 6 aprile scorso a seguito del devastante sisma che ha distrutto la Casa dello studente, edificio in cui il ragazzo si trovava insieme ad altri sette studenti, morti anche loro nel crollo.«Stiamo raccogliendo nomi e cognomi di chi comunque - ha detto l'avvocato Marini uscendo dalla Procura - era a conoscenza di qualcosa. Quando avremo altri elementi il Comitato che raccoglie le vittime dovrà servire a non far parlare gli avvocati singolarmente ma per coordinare. Noi comunque agiremo tutti insieme».E a tre settimane dalla scossa è ancora difficile tornare alla normalità. Il sindaco nei giorni scorsi ha firmato 307 ordinanze per le case agibili e abitabili. Ma quasi nessuno ha fatto rientro, la paura è ancora tanta anche perché le scosse continuano a farsi sentire.Qualcuno ha rimesso piede nelle abitazioni per prendere effetti personali e poi è tornato nelle tende o nelle roulotte.A Pettino, in una zona seriamente lesionata e molto sismica, in via Agnetti c'é una serie di ville ben costruite che hanno resistito, ma al cancello ringhia solo un bullmastiff, unico padrone rimasto a piantonare giardino e imposte chiuse. In zona Torrione, Maria ammette: «Non ce la sentiamo proprio di rientrare a dormire stasera».Dello stesso avviso Luigi Falancia, che vive in un palazzo accanto ed è rientrato questa mattina per gettare l'immondizia, fare pulizia e controllare la situazione della casa. «Ho registrato pochi danni - spiega - e sono in condizione di poter rimettere a posto l'abitazione autonomamente. In questo momento per me sarebbe importante vincere la paura e rientrare in quanto mia moglie è disabile e non possiamo vivere in eterno in queste tende».E poi c'è il gas il vero ostacolo alla normalità. Il Comune dell'Aquila e Protezione civile hanno stipulato una convenzione con le associazioni provinciali dei collaudatori per i collaudi interni alle abitazioni, operazione del tutto gratuita per i cittadini. Le verifiche inizieranno dal 4 maggio.Continuano intanto i controlli per verificare l'agibilità. Il 54 per cento dei quasi 19 mila edifici controllati all'Aquila e in provincia è abitabile.Dai dati dei sopralluoghi della Protezione civile, aggiornati a ieri, emerge, inoltre, che su 18.798 sopralluoghi, 16.740 hanno riguardato edifici privati, 529 strutture pubbliche, 36 ospedali, 104 caserme, 413 scuole e 973 attività produttive.Di questi, il 54,1 per cento è stato dichiarato agibile e il 16,2 per cento temporaneamente inagibile, ma agibile con provvedimenti di pronto intervento. Inagibili sono invece è il 22,1 per cento degli edifici controllati, mentre il 3,2 per cento risulta parzialmente inagibile, l'1,3 per cento temporaneamente inagibile e da rivedere con provvedimento, il 3,2 per cento inagibile per rischio esterno.30/04/2009 10.10[url=http://www.primadanoi.it/upload/virtualmedia/modules/bdnews/article.php?storyid=20443]L'ELENCO CON I 307 IMMOBILI AGIBILI[/url]